Nella giornata di oggi il Milan di Massimiliano Allegri ha perso 2-0 contro il Sassuolo e rischia di perdere tutto il vantaggio guadagnato negli ultimi mesi per la corsa Champions. A sorridere è il Milan Futuro di Massimo Oddo che vince 10-1 contro la Vogherese e si aggiudica il playoff di Serie D. Non solo, anche alcune notizie di mercato nelle ultime ore col futuro di Leao e le ultime sul difensore. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, domenica 3 maggio 2026