Le porte del 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi' di Monzello sono pronte ad aprirsi su Monza-Milan, match valido per la 36ª giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro David Kovacevic della sezione di Arco Riva. Sarà assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco).