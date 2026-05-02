Le porte del 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi' di Monzello sono pronte ad aprirsi su Monza-Milan, match valido per la 36ª giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro David Kovacevic della sezione di Arco Riva. Sarà assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco).
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Monza-Milan 1-1 del campionato Primavera in diretta: Bagnaschi pareggia il match | Live PM
MONZA-MILAN, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 12° posto di una classifica molto compatta (47 punti), a 8 punti di distanza dal quinto posto (ultimo valido per i playoff), momentaneamente occupato dal Bologna. La formazione brianzola, invece, si trova in tredicesima in classifica, due punti dietro i rossoneri: al 'Luigi Berlusconi' proveranno a raccogliere l'intero bottino per terminare al meglio la stagione.
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Altri due cambi per il Milan: entrano Castiello e Colombo, escono Borsani e Nolli
Secondo cambio per il Monza. Esce De Bonis, entra Fardin
Tartaglia protesta per un calcio di rigore, ma il contatto col terzino rossonero è stato molto lieve. Decisione corretta dell'arbitro
GOL DEL MONZA. Il capitano dei brianzoli Bagnaschi firma il pareggio andando a chiudere sul secondo palo il cross teso di Attinasi
Ammonito Azarovs tra le fila del Monza per un fallo duro su Borsani
Primo cambio per il Monza: entra Gaye, esce Buonaiuto
Primi due cambi per il Milan: entrano Petrone e Hamadoun Cissè, fuori Ibrahimovic e Domnitei
Primi 10' minuti con ritmi bassi per le due squadre, anche se il Milan sembra essere più convinto dei padroni di casa
Risponde il Milan con un'azione insistita cominciata sulla destra con la combinazione Borsani-Nolli e conclusa dal limite dell'area da Scotti con un tiro che parte sgonfio
Il Monza prova subito a sfondare sugli esterni ma il Diavolo difende bene
Squadre in campo, comincia il secondo tempo di Monza-Milan Primavera sul risultato di 0-1
Finisce il primo tempo di Monza-Milan Primavera 0-1. Gol di Scotti su rigore
Viene concesso 1' di recupero
OCCASIONE MONZA. I brianzoli ad un passo dal pari con Fogliaro che in tuffo sfiora il palo lontano lasciando immobile Bouyer. Milan fortunato
OCCASIONE MILAN. Che chance sprecata da Mancioppi arrivato in area di rigore dopo un'azione in verticale
Ritmi leggermente calati in questi minuti finali di prima frazione. Il Monza attacca ma i rossoneri sono attenti e chiudono ogni offensiva dei brianzoli
In questi ultimi minuti il Milan sta gestendo il risultato preoccupandosi di non lasciare spazi in difesa
Fase di gara in cui il Monza spinge per cercare il pareggio. Serve attenzione massima da parte dei ragazzi di Renna
Prima ammonizione per il Milan. Cartellino giallo estratto a Mancioppi per un fallo tattico
OCCASIONE MONZA. Colpo di testa di Villa fuori di poco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rossoneri in difficoltà in quetsa fase
OCCASIONE MONZA. Super parata di Bouyer sul tiro preciso di Buonaiuto dal limite dell'area. Reazione immediata dei padroni di casa
GOL DEL MILAN. Il capitano rossonero Scotti trova il suo 10° gol stagionale. Rigore con tocco sotto perfetto per sbloccare il match odierno
Rigore per il Milan. Villa entra in ritardo su Plazzotta andato in pressing alto
Primi 15' di grande intensità con alcuni buoni spunti offensivi da parte dei rossoneri
OCCASIONE MILAN. Borsani si accentra dalla destra e mette in mezzo un bel pallone per l'inserimento di Mancioppi. Il suo colpo di testa è uscito di poco a lato
OCCASIONE MONZA. Cross sul secondo palo per Fogliaro che di testa non riesce a superare Bouyer. Prima grande chance per i padroni di casa
Ritmo alto nei primi minuti della gara tra Monza e Milan
Fischio d'inizio! Comincia Monza-Milan Primavera
Sono da poco ufficiali le formazioni di Monza-Milan, 36^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco le scelte di Brevi e Renna.
MONZA: Vailati, Bagnaschi, Azarovs, Villa, Colonnese, Buonaiuto, Attinasi, Diene, Mout, De Bonis, Fogliaro. A disposizione: Montagna, Romanini, Scaramelli, Gaye, Martone, Fardin, Castelli. Allenatore: Oscar Brevi.
MILAN: Bouyer, Nolli, Cissè, Cullotta, Tartaglia; Mancioppi, Ibrahimovic, Plazzotta; Borsani, Domnitei, Scotti. A disposizione: Catalano; F. Colombo, Del Forno, Mercogliano; Cissè, L. Colombo Martini; Castiello, Perina, Petrone, Zaramella. Allenatore: Giovanni Renna.
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