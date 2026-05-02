Monza-Milan Primavera, formazioni ufficiali: ecco le scelte di Brevi e Renna per la partita valida per la 36^ giornata di Primavera 1

Continua la stagione del Milan Primavera: i ragazzi di Giovanni Renna stanno per terminare un anno fatto di alti e bassi a livello di risultati, ma con l'obiettivo primario di fare crescere i talenti per il futuro del Diavolo. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, i ragazzi rossoneri sono al dodicesimo posto in classifica del campionato di Serie A a quota 47 punti. Il quinto posto (ultimo per i playoff), dista 8 punti. Difficile pensare a una rimonta a tre giornate dalla fine. Oggi, alle 13, il Milan Primavera torna in campo contro i ragazzi del Monza Primavera, nella sfida valida per la 36^ giornata del campionato. Si giocherà al 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi'. Di seguito vi sveliamo le scelte dei due allenatori. Ecco le formazioni ufficiali di Monza-Milan del campionato Primavera.