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Milan Primavera, Renna orgoglioso: “Atteggiamento straordinario, impeccabili in tutto”

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Il Milan Primavera batte in rimonta il Cagliari e Giovanni Renna non può che essere orgoglioso dei suoi ragazzi: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una partita a dir poco splendida quella fatta questo pomeriggio dal Milan Primavera di Giovanni Renna. I giovani rossoneri, passati in svantaggio contro il Cagliari dopo appena 6 minuti di gioco grazie al gol di Raterink, sono riusciti a ribaltare la partita conquistato i 3 punti grazie al gol da fuori area di Domnitei e il rigore trasformato dal capitano Scotti, a quota 8 gol e 3 assist in stagione con ben 34 partite giocate.

A fine partita, Giovanni Renna ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match ai media presenti. Ecco, di seguito le sue parole:

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 Sull'atteggiamento: "Dico straordinario, perché hanno fatto un lavoro fuori dall'ordinario veramente, sono stati impeccabili in tutto.  Giocare un anno in meno, in una categoria così difficile, non è facile. Lo diciamo oggi anche se comunque abbiamo sempre detto che non dobbiamo pensare alla classifica, ed è così perché lo penso realmente.

 Vedere la mia squadra oggi confrontarsi per cercare sempre di fare gol, nonostante siamo passati in svantaggio, significa che questi ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale.  Non ci dobbiamo fermare assolutamente perché mancano ancora altre partite e dobbiamo cercare non solo di onorare il campionato, ma soprattutto di fare bene.

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