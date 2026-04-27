Milan Primavera, le parole di Renna dopo il Cagliari—
Sull'atteggiamento: "Dico straordinario, perché hanno fatto un lavoro fuori dall'ordinario veramente, sono stati impeccabili in tutto. Giocare un anno in meno, in una categoria così difficile, non è facile. Lo diciamo oggi anche se comunque abbiamo sempre detto che non dobbiamo pensare alla classifica, ed è così perché lo penso realmente.
Vedere la mia squadra oggi confrontarsi per cercare sempre di fare gol, nonostante siamo passati in svantaggio, significa che questi ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale. Non ci dobbiamo fermare assolutamente perché mancano ancora altre partite e dobbiamo cercare non solo di onorare il campionato, ma soprattutto di fare bene.
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