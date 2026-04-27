Milan Primavera, le parole di Renna dopo il Cagliari

Sull'atteggiamento: "Dico straordinario, perché hanno fatto un lavoro fuori dall'ordinario veramente, sono stati impeccabili in tutto. Giocare un anno in meno, in una categoria così difficile, non è facile. Lo diciamo oggi anche se comunque abbiamo sempre detto che non dobbiamo pensare alla classifica, ed è così perché lo penso realmente.