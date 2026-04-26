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MILAN PRIMAVERA
Milan Primavera, rimonta sul Cagliari. Renna: “Ragazzi impeccabili su tutto” | PM
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Il Milan Primavera vince in rimonta contro il Cagliari. Ecco tutta la gioia dell'allenatore dei rossoneri Renna nel post partita
Il Milan Primavera vince in rimonta contro il Cagliari. Grande soddisfazione per l'allenatore rossonero Renna che nel post partita ha esaltato la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco il video con le sue parole