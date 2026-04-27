"C'era una volta Milan-Juve? Sono d'accordo. Un punto che comunque va bene a tutte e due, anche se poi il Milan sì, la Juventus ha perso due punti da Como e Roma. La partita, lo spettacolo, la qualità, è stata proprio di livello basso. Non me ne voglia Allegri che è un grande allenatore, vincente, una grandissima società come il Milan, ma se lo spettacolo è stato brutto è per il modo di giocare che ha il Milan. Con il pullman del Milan quasi davanti la linea dell'area di rigore non è facile tecnicamente scardinare quella difesa"