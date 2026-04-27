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Tacchianardi su Milan-Juventus: “Spettacolo brutto per il modo di giocare dei rossoneri”

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Intervenuto a "Pressing, Nel cuore dello Sport", Alessio Tacchinardi ha voluto commentare la partita di ieri tra Milan e Juventus
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'ultimo appuntamento con "Pressing, Nel cuore dello Sport", Alessio Tacchinardi , ex calciatore della Juventus, ha voluto commentare il bruttissimo pareggio a reti inviolate di ieri sera a San Siro tra il Milan di Allegri e la Juventus di Spalletti.

Il pari incassato ieri, però, sorride di più alla formazione di Massimiliano allegri: i rossoneri si portano a +6 dal quinto posto, occupato dal Como. Ecco, di seguito, le sue parole:

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"C'era una volta Milan-Juve? Sono d'accordo. Un punto che comunque va bene a tutte e due, anche se poi il Milan sì, la Juventus ha perso due punti da Como e Roma. La partita, lo spettacolo, la qualità, è stata proprio di livello basso. Non me ne voglia Allegri che è un grande allenatore, vincente, una grandissima società come il Milan, ma se lo spettacolo è stato brutto è per il modo di giocare che ha il Milan. Con il pullman del Milan quasi davanti la linea dell'area di rigore non è facile tecnicamente scardinare quella difesa"

Personalmente parlando, ci si può trovare tranquillamente d'accordo con le parole rilasciate dall'ex bianconero: la partita di ieri sera, infatti, è stata molto piatta, con poche azioni interessanti e degne di nota. Sicuramente non è stata una partita spettacolare come ci si aspettava.

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