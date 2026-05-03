Christian Comotto continua a bruciare le tappe e a raccogliere riconoscimenti. Il centrocampista classe 2008, di proprietà del Milan e in prestito allo Spezia, è stato premiato come “Miglior giocatore Under 17” al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio). Un attestato che certifica la crescita di uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero.