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Milan, Comotto: nuovo prestito o chance in prima squadra?—
Il Milan sta ora riflettendo sulle prossime mosse. Una possibilità concreta è un nuovo prestito, magari in Serie A, per completare il percorso di maturazione. Tra le ipotesi c’è il Lecce, società con cui i rossoneri hanno ottimi rapporti, come dimostra l’operazione che ha coinvolto Francesco Camarda.
Non manca però chi ritiene che Comotto possa già essere aggregato alla prima squadra guidata da Massimiliano Allegri. Lavorare quotidianamente accanto a un campione come Luka Modric sarebbe un’opportunità formativa di altissimo livello. Il premio ricevuto è solo un punto di partenza. Ora spetta al Milan scegliere il percorso migliore per valorizzare un talento che ha già dimostrato di meritare molta attenzione.
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