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Milan, Comotto vince il premio di “Miglior Under 17”: i dettagli

Christian Comotto, centrocampista Milan
Il talento del Milan Christian Comotto premiato al Gran Galà Adicosp: il club continua a valutare le opzioni per il futuro del classe 2008
Redazione PM

Christian Comotto continua a bruciare le tappe e a raccogliere riconoscimenti. Il centrocampista classe 2008, di proprietà del Milan e in prestito allo Spezia, è stato premiato come “Miglior giocatore Under 17” al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio). Un attestato che certifica la crescita di uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero.

In stagione, Comotto ha già collezionato 27 presenze in Serie B con lo Spezia, oltre a 2 apparizioni in Coppa Italia. Numeri significativi per un giocatore così giovane, capace di imporsi con personalità in un campionato competitivo e fisicamente impegnativo.

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Il Milan sta ora riflettendo sulle prossime mosse. Una possibilità concreta è un nuovo prestito, magari in Serie A, per completare il percorso di maturazione. Tra le ipotesi c’è il Lecce, società con cui i rossoneri hanno ottimi rapporti, come dimostra l’operazione che ha coinvolto Francesco Camarda.

Non manca però chi ritiene che Comotto possa già essere aggregato alla prima squadra guidata da Massimiliano Allegri. Lavorare quotidianamente accanto a un campione come Luka Modric sarebbe un’opportunità formativa di altissimo livello. Il premio ricevuto è solo un punto di partenza. Ora spetta al Milan scegliere il percorso migliore per valorizzare un talento che ha già dimostrato di meritare molta attenzione.

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