Comotto continua con la sua stagione di crescita con lo Spezia. Un anno difficile per il club ligure che si sta giocando il tutto per tutto per restare in Serie B , con una lotta salvezza infuocata. Lo Spezia è penultimo in classifica, ma ci sono tante squadre vicine (l'Empoli, quindicesimo, dista solo 4 punti). Non sono per nulla partite facili in generale, figurarsi per un classe 2008 che, fino allo scorso anno, giocava con il Milan Primavera . Nonostante la giovane età, Comotto resta tra i titolari quasi fissi dello Spezia, specialmente dall'inizio del 2026 in poi. Nelle ultime 8 partite di Serie B, è partito 6 volte da titolare.

Milan, per Comotto la soluzione ideale non è un prestito

Non è per nulla scontato, specialmente in Italia, che un ragazzo giovanissimo come Comotto si prenda spazio al primo anno in Serie B e questo dimostra come il classe 2008 abbia talento e qualità da vendere. Il prestito allo Spezia scadrà alla fine di questa stagione e già ci si chiede di cosa fare con il giovane Comotto. Tanto è vero che, secondo le ultime di mercato, ci sarebbero varie squadre di Serie A interessate a lui. Ma la vero domanda è, perché non tenerselo al Milan e lasciarlo crescere alle spalle di giocatori forti ed esperti come Rabiot e Modrić? Certo bisogna ancora avere la certezza che il croato resti al Milan anche per la prossima stagione. Se dovesse farlo, sarebbe veramente una situazione ideale per inserire un giovane come Comotto nella rosa del Milan di Massimiliano Allegri. Il classe 2008 potrebbe essere il regista futuro per il Diavolo e imparare dal migliore sarebbe veramente perfetto, molto più di un prestito in una squadra di Serie A. I rossoneri, salvo tracolli, giocheranno 3 competizioni la prossima stagione, garantendo spazio anche a calciatori come Comotto. Per questo motivi sarebbe meglio trattenerlo, senza prestarlo.