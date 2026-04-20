L'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato di Juventus e Milan in tema corsa Champions ai microfoni di 'Sky Calcio Club'. Ecco le sue parole

Questa sera si chiuderà la 33^ giornata di Serie A col posticipo salvezza tra Lecce e Fiorentina. Il turno però ha dato risposte importanti per quanto riguarda il discorso Champions League . Come noto, solo le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno alla prossima edizione della competizione più prestigiosa d'Europa. Con la vittoria di ieri pomeriggio al 'Bentegodi' contro il Verona di Paolo Sammarco, il Milan ha blindato il suo posto tra le prime del campionato. Visto il k.o. del Como col Sassuolo, la distanza con i lariani quinti è ora di 8 punti . Questo vuol dire che al Diavolo servono 7 punti nelle prossime cinque gara per trovare la matematica certezza del ritorno in Champions.

Per farlo il Milan dovrà superare la Juventus di Luciano Spalletti. Domenica prossima, alle ore 20:45, a 'San Siro' andrà in scena una delle classiche del calcio italiano, fondamentale per entrambe le squadre in vista della corsa Champions. Per il Diavolo non sarà per niente facile, visto che la Juventus è tra le squadre più in forma del campionato. Concetto ripreso ed evidenziato anche da Paolo Di Canio durante 'Sky Calcio Club': "La Juve sembra stare meglio rispetto a Napoli e Milan, Spalletti è stato bravo a dare pressione e responsabilità, ma in maniera sana. Alcuni della Juve si stanno giocando la carriera...".