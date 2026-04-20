Il giornalista ed opinionista sportivo per 'Sky Sport' Paolo Assogna ha analizzato la stagione del Milan dopo la vittoria di ieri contro il Verona di Paolo Sammarco , fondamentale per blindare un posto nelle prossima edizione della Champions League . In particolare, si è soffermato sul alcuni dubbi che ha verso la rosa rossonera con uno sguardo al futuro prossimo del club. Tra questi anche il valore reale di Santiago Giménez , ma anche di giocatori più affermati come Leao o Ricci . Ecco, dunque, il suo commento sulla rosa del Milan.

"Con la crescita di Gabbia, che vedo sempre più autorevole, Pavlovic e Tomori insieme a un grande portiere penso che il pacchetto difesa sia a posto. L'emergenza assoluta è davanti, per esempio: cosa si fa con Gimenez? Io non ho capito che tipo di giocatore sia, ma anche su Leao ho dubbi. Oppure mi chiedo se Ricci sarà un'alternativa valida a Modric? Che avrà 41 anni e che in estate giocherà il mondiale con la Croazia, ricordiamolo".