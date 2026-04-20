Il giornalista ed opinionista sportivo per 'Sky Sport' Paolo Assogna ha analizzato la stagione del Milan dopo la vittoria di ieri contro il Verona di Paolo Sammarco, fondamentale per blindare un posto nelle prossima edizione della Champions League. In particolare, si è soffermato sul alcuni dubbi che ha verso la rosa rossonera con uno sguardo al futuro prossimo del club. Tra questi anche il valore reale di Santiago Giménez, ma anche di giocatori più affermati come Leao o Ricci. Ecco, dunque, il suo commento sulla rosa del Milan.
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Assogna e i dubbi sul Milan: “Emergenza assoluta in avanti. Non ho ancora capito che giocatore sia Giménez…”
Paolo Assogna, giornalista sportivo, ha parlato della stagione del Milan mostrando alcuni dubbi su alcuni elementi della rosa come Giménez. Ecco le sue parole
"Con la crescita di Gabbia, che vedo sempre più autorevole, Pavlovic e Tomori insieme a un grande portiere penso che il pacchetto difesa sia a posto. L'emergenza assoluta è davanti, per esempio: cosa si fa con Gimenez? Io non ho capito che tipo di giocatore sia, ma anche su Leao ho dubbi. Oppure mi chiedo se Ricci sarà un'alternativa valida a Modric? Che avrà 41 anni e che in estate giocherà il mondiale con la Croazia, ricordiamolo".
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