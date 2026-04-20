Giménez è una delusione totale: occasione persa. Milan, quanto vale ora?

Ma dopo il rientro contro il Torino, le scuse iniziano a scarseggiare. Giménez non ha dato segnali di ripresa, tutt'altro: contro il Verona ha avuto una buona mezzora per lasciare il segno, ma lo ha fatto in maniera negativa. A neanche mezz'ora dal suo in campo, come rivelato da DAZN, Allegri sembrava tentato di sostituirlo in favore di Füllkrug, visto che non era soddisfatto del lavoro dell'attaccante messicano, che ha comunque finito la partita. I numeri stagionali sono abbastanza impietosi: dalla nostra lunga analisi possiamo rivelare come gli XG (gol attesi) del messicano siano fermi a 2.88, con zero gol in campionato. Discorso ancora più impietoso per quanto riguarda gli assist attesi, fermi a 0.51. Il Milan sta faticando a trovare un punto di riferimento in attacco: Santiago Giménez aveva la strada spianata per riprendersi il posto da titolare sfruttando le difficolta di Rafael Leão e di Pulisic. E invece sta completamente deludendo, tanto che anche Allegri sembrerebbe quasi stufo di lui. Il futuro, così, sembra inevitabilmente portarlo lontano dal Milan. Ma quanto potrebbe guadagnare il Diavolo? Giménez è stato pagato circa 30 milioni di euro e sta deludendo con il Milan (solo 7 gol e 5 assist) e il suo valore potrebbe essere inevitabilmente calato in una stagione e mezza con il Milan.