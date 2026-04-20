Giménez è una delusione totale: occasione persa. Milan, quanto vale ora?

Santiago Giménez continua a faticare. Questa stagione sembrava poter essere quella del riscatto anche perché, terminata la sessione estiva di mercato, il messicano restava l'unica vera prima punta di ruolo presente nella rosa del Milan. Nkunku, prelevato dal Chelsea, non è certo un bomber d'area di rigore, non lo è mai stato neanche nei suoi anni brillanti al Lipsia. Nonostante le voci estive su una possibile cessione, tutto sembrava impacchettato alla perfezione per una stagione importante di Santiago Giménez sotto la guida di Massimiliano Allegri. E invece nulla di tutto questo: le difficoltà a segnare potevano essere associate al problema alla caviglia, che è costato anche un'operazione all'ex Feyenoord.
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Ma dopo il rientro contro il Torino, le scuse iniziano a scarseggiare. Giménez non ha dato segnali di ripresa, tutt'altro: contro il Verona ha avuto una buona mezzora per lasciare il segno, ma lo ha fatto in maniera negativa. A neanche mezz'ora dal suo in campo, come rivelato da DAZN, Allegri sembrava tentato di sostituirlo in favore di Füllkrug, visto che non era soddisfatto del lavoro dell'attaccante messicano, che ha comunque finito la partita. I numeri stagionali sono abbastanza impietosi: dalla nostra lunga analisi possiamo rivelare come gli XG (gol attesi) del messicano siano fermi a 2.88, con zero gol in campionato. Discorso ancora più impietoso per quanto riguarda gli assist attesi, fermi a 0.51. Il Milan sta faticando a trovare un punto di riferimento in attacco: Santiago Giménez aveva la strada spianata per riprendersi il posto da titolare sfruttando le difficolta di Rafael Leão e di Pulisic. E invece sta completamente deludendo, tanto che anche Allegri sembrerebbe quasi stufo di lui. Il futuro, così, sembra inevitabilmente portarlo lontano dal Milan. Ma quanto potrebbe guadagnare il Diavolo? Giménez è stato pagato circa 30 milioni di euro e sta deludendo con il Milan (solo 7 gol e 5 assist) e il suo valore potrebbe essere inevitabilmente calato in una stagione e mezza con il Milan.
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