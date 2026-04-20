Altra indagine della Procura di Milano che riguarda il mondo del calcio: coinvolti diversi calciatori di Serie A che sarebbero tra i clienti della società indagata per il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese, lo riporta il sito 'SportMediaset'. Da quanto emergerebbe dall'inchiesta, veniva offerto un 'servizio dopopartita': serata, albergo e poi escort con i costi di migliaia di euro.

Da quanto trapela dalla indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, ci sarebbero un numero considerevole di elementi di prova che risultano particolarmente significativi circa il 'modus operandi' degli indagati. La società organizzava gli eventi con sede a Cinisello Balsamo, con il business incentrato sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, pronte anche ad elargire prestazioni sessuali. Quali sarebbero i clienti? Imprenditori e un numero notevole di giocatori di serie A. Dal lavoro della Guardia di Finanza, si evincerebbe di come la fonte del reddito degli indagati sia di fatto esclusivamente riconducibili al business legato all'organizzazione di eventi.