Milan, Pulisic eroe nel 2025, senza gol nel 2026: dentro la crisi di 'Chris'

Il Milan continua a faticare nel creare gioco offensivo: anche contro il Verona (qui le pagelle) arriva una vittoria con una sola azione buona vista in 90 minuti, ed è bastata e avanzata ai rossoneri per portare a casa la vittoria. Chi continua a non vedere la porta sono tutti gli attaccanti rossoneri, con in primis Pulisic. Il calciatore statunitense è stato decisivo nella prima parte della stagione, ma nel 2026 non ha ancora trovato il fondo della rete. Non è un caso che il Diavolo abbia calato la media punti e tutto il ritmo da quando il numero 11 non riesce più a segnare. E i problemi continuano.
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Dalla doppietta con la febbre a zero gol in quattro mesi: che fine ha fatto Pulisic?
Milan, che fine ha fatto Pulisic?
Abbiamo analizzato con molta cura i suoi numeri contro il Verona e sono preoccupanti, come quelli di tutto il reparto: un solo tiro, zero in porta. XG (gol attesi) fermi a 0.06, con gli XA (assist attesi), fermi a 0.02. Il che vuol dire che Pulisic non è stato coinvolto molto nelle manovre offensive del Milan. Fosse solo una partita: se analizziamo con perizia tutto il campionato di Pulisic osserviamo un cambio notevole. 8 gol e 3 assist per l'attaccante in Serie A, ma la sua ultima rete in campionato risale al 28 dicembre del 2025 proprio contro il Verona. Da quel momento in poi zero reti in quattro mesi con un solo assist (quello per Rabiot contro il Torino). Un calo netto e preoccupante che non è facilmente spiegabile. Gli XG stagionali di Pulisic sono fermi a 7.47. Troppo pochi per un giocatore che deve essere decisivo per questo Milan, e lo è. Visivamente si vede come l'attaccante non stia al meglio e fatichi a creare, ma manca proprio la voglia, la cattiveria di segnare. Dove è finito quel giocatore che febbricitante entra in campo nel secondo tempo di Torino-Milan e ribalta una partita con una doppietta d'autore (qui l'analisi)? Pulisic ha bisogno di resettare tutto e ritrovare sé stesso perché per il Milan resta troppo decisivo, nel bene e nel male.
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