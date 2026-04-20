Milan, Pulisic eroe nel 2025, senza gol nel 2026: dentro la crisi di 'Chris'

Abbiamo analizzato con molta cura i suoi numeri contro il Verona e sono preoccupanti, come quelli di tutto il reparto: un solo tiro, zero in porta. XG (gol attesi) fermi a 0.06, con gli XA (assist attesi), fermi a 0.02. Il che vuol dire che Pulisic non è stato coinvolto molto nelle manovre offensive del Milan. Fosse solo una partita: se analizziamo con perizia tutto il campionato di Pulisic osserviamo un cambio notevole. 8 gol e 3 assist per l'attaccante in Serie A, ma la sua ultima rete in campionato risale al 28 dicembre del 2025 proprio contro il Verona. Da quel momento in poi zero reti in quattro mesi con un solo assist (quello per Rabiot contro il Torino). Un calo netto e preoccupante che non è facilmente spiegabile. Gli XG stagionali di Pulisic sono fermi a 7.47. Troppo pochi per un giocatore che deve essere decisivo per questo Milan, e lo è. Visivamente si vede come l'attaccante non stia al meglio e fatichi a creare, ma manca proprio la voglia, la cattiveria di segnare. Dove è finito quel giocatore che febbricitante entra in campo nel secondo tempo di Torino-Milan e ribalta una partita con una doppietta d'autore (qui l'analisi)? Pulisic ha bisogno di resettare tutto e ritrovare sé stesso perché per il Milan resta troppo decisivo, nel bene e nel male.