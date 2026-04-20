PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Verona-Milan, i voti della Gazzetta: decide Rabiot, Gabbia provvidenziale. Pulisic dove sei?
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Pagelle Verona-Milan, i voti della Gazzetta: decide Rabiot, Gabbia provvidenziale. Pulisic dove sei?
Le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Il Milan di Massimiliano Allegri passa di 'corto muso' (1-0) sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco grazie ad un gol di Adrien Rabiot, al 41', sull'assist di Rafael Leão. Un successo che consente ai rossoneri di tornare al secondo posto in classifica di Serie A, con 66 punti, pari merito con il Napoli di Antonio Conte. Ma, soprattutto, di allungare a +8 sulle quinte in graduatoria (Como e Roma): uno step importante verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Verona-Milan pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.
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