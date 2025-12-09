Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Torino-Milan , 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' e vinto, in rimonta, dai rossoneri di Massimiliano Allegri . Una partita decisa da Christian Pulisic : entrato al 66' , 'Capitan America' ha segnato la doppietta ( 67' e 77' ) valsa il 2-3 finale.

Torino-Milan 2-3, che spettacolo Pulisic: entra e fa due gol

E meno male, ha commentato il 'CorSera', che domenica il Milan lo aveva lasciato a casa, non facendolo viaggiare in treno con gli altri, per evitare che contagiasse i compagni. Poi, ieri mattina, a colpi di paracetamolo, Pulisic si è alzato fresco come una rosa: si è fatto accompagnare a Torino con un pulmino e poi, con i rossoneri sotto 2-1, è entrato per risolvere il match da campione.