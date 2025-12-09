Pianeta Milan
Milan, ‘Capitan America’ castiga il Torino: doppietta di Pulisic e primo posto in Serie A

Da 2-0 a 2-3: pazza partita il 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Torino di Marco Baroni e il Milan di Massimiliano Allegri deciso da Christian Pulisic. Entrato in campo a metà ripresa, ha segnato una doppietta
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' e vinto, in rimonta, dai rossoneri di Massimiliano Allegri. Una partita decisa da Christian Pulisic: entrato al 66', 'Capitan America' ha segnato la doppietta (67' e 77') valsa il 2-3 finale.

Torino-Milan 2-3, che spettacolo Pulisic: entra e fa due gol

E meno male, ha commentato il 'CorSera', che domenica il Milan lo aveva lasciato a casa, non facendolo viaggiare in treno con gli altri, per evitare che contagiasse i compagni. Poi, ieri mattina, a colpi di paracetamolo, Pulisic si è alzato fresco come una rosa: si è fatto accompagnare a Torino con un pulmino e poi, con i rossoneri sotto 2-1, è entrato per risolvere il match da campione.

Tre punti di platino, quelli colti dal Diavolo in Piemonte, utili a riportare il Milan in vetta alla classifica di Serie A, pari merito con il Napoli, a quota 31. Per lo Scudetto, secondo il quotidiano generalista, il Diavolo c'è. La trasferta in casa dei granata di Marco Baroni, però, non era iniziata alla grande: dopo pochi minuti fallo di mano in area di Fikayo Tomori e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da Nikola Vlašić.

Infortunio Leão, oggi previsti gli esami

Al 17', quindi, palla persa da Christopher Nkunku, veloce transizione del Toro e destro di Duván Zapata per il raddoppio. Il Milan - che era già reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio - non è crollato. Anzi, a quel punto ha iniziato a giocare. Al 24', gran sinistro da fuori area di Adrien Rabiot all'incrocio dei pali e gara riaperta. Neanche l'infortunio di Rafael Leão, uscito al 31' per un problema all'adduttore (esami previsti per oggi), ha scoraggiato il Diavolo.

Che ha creato altre due-tre nitide occasioni sventate da Franco Israel prima della doppietta della vittoria siglata da Pulisic. Primo gol sul cross, dalla sinistra, di Alexis Saelemaekers; secondo sul traversone, dalla destra, dell'ex Samuele Ricci, entrato molto bene in partita. D'altronde Allegri ha vinto questa partita anche e soprattutto con i cambi. Tabù Torino spezzato: il Milan aveva perso nello stadio dei granata nelle ultime tre volte e, più in generale, non ne usciva con i tre punti dal 2021.

