Tre punti di platino, quelli colti dal Diavolo in Piemonte, utili a riportare il Milan in vetta alla classifica di Serie A, pari merito con il Napoli, a quota 31. Per lo Scudetto, secondo il quotidiano generalista, il Diavolo c'è. La trasferta in casa dei granata di Marco Baroni, però, non era iniziata alla grande: dopo pochi minuti fallo di mano in area di Fikayo Tomori e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da Nikola Vlašić.
Infortunio Leão, oggi previsti gli esami—
Al 17', quindi, palla persa da Christopher Nkunku, veloce transizione del Toro e destro di Duván Zapata per il raddoppio. Il Milan - che era già reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio - non è crollato. Anzi, a quel punto ha iniziato a giocare. Al 24', gran sinistro da fuori area di Adrien Rabiot all'incrocio dei pali e gara riaperta. Neanche l'infortunio di Rafael Leão, uscito al 31' per un problema all'adduttore (esami previsti per oggi), ha scoraggiato il Diavolo.
LEGGI ANCHE: Milan pronto al colpo incredibile: il nuovo attaccante dalla rivale di Serie A! Il punto >>>
Che ha creato altre due-tre nitide occasioni sventate da Franco Israel prima della doppietta della vittoria siglata da Pulisic. Primo gol sul cross, dalla sinistra, di Alexis Saelemaekers; secondo sul traversone, dalla destra, dell'ex Samuele Ricci, entrato molto bene in partita. D'altronde Allegri ha vinto questa partita anche e soprattutto con i cambi. Tabù Torino spezzato: il Milan aveva perso nello stadio dei granata nelle ultime tre volte e, più in generale, non ne usciva con i tre punti dal 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA