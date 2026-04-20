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Verona-Milan, Cesari commenta il gol annullato a Gabbia: “Giménez in fuorigioco attivo”

Gol annullato a Matteo Gabbia difensore AC Milan sul campo dell'Hellas Verona
Al 74' di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi al 'Bentegodi' e terminata 0-1 con il gol di Adrien Rabiot, è stato annullato un gol a Matteo Gabbia parso inizialmente regolare. Il vero motivo della decisione
Daniele Triolo Redattore 

Tre punti importanti, quelli presi dal Milan di Massimiliano Allegri sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco: una vittoria firmata, al 41', dal gol di Adrien Rabiot, abile ad inserirsi in area di rigore dietro suggerimento di Rafael Leão e altrettanto bravo a battere il portiere gialloblu Lorenzo Montipò con un pregevole diagonale di sinistro.

Un successo che avvicina il Milan all'obiettivo della qualificazione in Champions League (ora mancano solo 7 punti per la matematica) e che consente ai rossoneri di ripartire dopo le tre sconfitte che avevano rimediato nelle ultime quattro partite prima di questa in casa degli scaligeri.

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Il Milan ha sofferto e rischiato in un paio di circostanze di subire il pareggio. Al 74', però, il Diavolo avrebbe anche potuto chiudere i conti con l'Hellas, ma l'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova ha annullato la rete del raddoppio milanista, firmata da Matteo Gabbia: una marcatura che era apparsa inizialmente a tutti regolare.

Verona-Milan 0-1, la moviola di Cesari: "Gol annullato a Gabbia? Motivo semplice"

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Perché è accaduto? Lo ha spiegato, nella moviola di 'Pressing' su 'SportMediaset', l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari. Al 'Bentegodi', arbitro Chiffi, gol annullato a Gabbia per una situazione di fuorigioco attivo. Quello di Santiago Giménez prima del cross di Alexis Saelemaekers per la rete di Gabbia. Perché attivo? Perché partecipa all'azione, perché Chiffi ha già il braccio alzato per concordare una punizione indiretta in favore del Verona e perché la sua posizione è al di là della linea dell'ultimo difendente del Verona. Semplice semplice, la 'figura' del numero 7 del Milan è di là".

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