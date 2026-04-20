Il Milan ha sofferto e rischiato in un paio di circostanze di subire il pareggio. Al 74' , però, il Diavolo avrebbe anche potuto chiudere i conti con l'Hellas, ma l'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova ha annullato la rete del raddoppio milanista, firmata da Matteo Gabbia : una marcatura che era apparsa inizialmente a tutti regolare.

Verona-Milan 0-1, la moviola di Cesari: "Gol annullato a Gabbia? Motivo semplice"

Perché è accaduto? Lo ha spiegato, nella moviola di 'Pressing' su 'SportMediaset', l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari. Al 'Bentegodi', arbitro Chiffi, gol annullato a Gabbia per una situazione di fuorigioco attivo. Quello di Santiago Giménez prima del cross di Alexis Saelemaekers per la rete di Gabbia. Perché attivo? Perché partecipa all'azione, perché Chiffi ha già il braccio alzato per concordare una punizione indiretta in favore del Verona e perché la sua posizione è al di là della linea dell'ultimo difendente del Verona. Semplice semplice, la 'figura' del numero 7 del Milan è di là".