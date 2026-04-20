L'arbitro Chiffi ha rimediato la sufficienza, voto 6, per aver gestito "senza problemi una partita corretta e tranquilla". E in cui ha dovuto ammonire soltanto due giocatori, Jean-Daniel Akpa Akpro e Moatasem Al-Musrati, entrambi dell'Hellas Verona. In occasione dell'episodio del gol annullato a Gabbia, poi, ha funzionato bene la collaborazione tra il direttore di gara e il suo assistente, che ha sbandierato il fuorigioco.
Verona-Milan 0-1, la moviola: Gabbia, niente gol per 'colpa' di Giménez—
Non di Gabbia, però. Il numero 46 rossonero, sul cross dalla destra di Alexis Saelemaekers, era in posizione perfettamente regolare. Il gol del Milan è stato annullato perché, in principio, sugli sviluppi del calcio di punizione poi messo fuori area, con il pallone giunto tra i piedi di Saelemaekers per il cross, c'era una posizione di fuorigioco - attiva - di Santiago Giménez. Qualche centimetro oltre la linea del 'Bebote', insomma, ha impedito a Gabbia di festeggiare il gol che avrebbe dato più sicurezza e tranquillità al Milan nel finale di gara.
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