L'arbitro Chiffi ha rimediato la sufficienza, voto 6, per aver gestito "senza problemi una partita corretta e tranquilla". E in cui ha dovuto ammonire soltanto due giocatori, Jean-Daniel Akpa Akpro e Moatasem Al-Musrati, entrambi dell'Hellas Verona. In occasione dell'episodio del gol annullato a Gabbia, poi, ha funzionato bene la collaborazione tra il direttore di gara e il suo assistente, che ha sbandierato il fuorigioco.