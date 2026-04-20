Verona-Milan 0-1, l'analisi di Condò è spietata—
"La stessa enfasi con la quale Modric ha festeggiato un suo salvataggio nel finale dimostra da una parte il lodevole coinvolgimento alle sorti della squadra, dall’altra la situazione paradossale che s’era venuta a creare. È verissimo che a questo punto della stagione i tre punti vincono su tutto. Ma l’iterazione del discorso allegriano «oggi non contava il bel gioco ma il risultato» perpetra l’equivoco che le due cose siano antitetiche, e non la prima il mezzo più sicuro per ottenere la seconda", ha poi incalzato il giornalista sportivo lanciando una stoccata a mister Allegri.
Condò ha poi chiosato così: "Due avvisi ai DS già al lavoro per la prossima stagione: ci aspettiamo che almeno le quattro iscritte alla Champions — quelle che godranno di un extra budget di una cinquantina di milioni — dichiarino l’obiettivo Scudetto. E fatelo meglio il prossimo mercato, perché la differenza tra acquisti riusciti e falliti della stagione in chiusura è 20/80, andando a spanne".
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