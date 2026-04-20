Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, è tornato a vincere in campionato. Lo ha fatto, di corto muso (1-0), sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco. Assist di Rafael Leão e gol di Adrien Rabiot al 41'. Tanto è bastato al Diavolo per tornare al secondo posto in classifica in Serie A, agganciando il Napoli a quota 66 punti (rossoneri avanti per differenza reti) e per fare un passo importante verso la qualificazione in Champions League. Le quinte in graduatoria, Como e Roma, distano infatti ora 8 punti dal Milan.