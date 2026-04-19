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Milan, si tratta il rinnovo con Puma. Occhio però a Nike e Adidas

Milan, si tratta il rinnovo con Puma. Occhio però a Nike e Adidas
Il Milan tratta il rinnovo di contratto con il brand Puma, ma occhio anche agli altri brand interessati: ci sono Nike e Adidas. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In questi anni la Puma ha sfornato maglia molto interessanti per il Milan (qui le anticipazioni sulla maglia per la prossima stagione). Non solo le maglie 'tradizionali': il famoso brand ha lavorato anche su divise alternative e quarti kit in collaborazione con altri grandi brand e firme (qui una raccolta). Occhio però alle possibili mosse del Milan proprio sotto questo punto di vista.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan starebbe trattando anche il prolungamento dell’accordo con lo sponsor tecnico, la Puma. Il discorso sarebbe al momento aperto, ma ci sarebbe anche la concorrenza. La rosea infatti sottolinea di come il brand rossonero sia uno dei primi 15 del calcio europeo. Chi sarebbe interessato? Secondo il quotidiano occhio alla soprattutto la Nike, azienda dove Calvelli (membro del cda del Milan) ha lavorato per anni, ma anche l’Adidas, storico sponsor tecnico dei rossoneri. Vedremo se ci saranno ulteriori notizie a riguardo.

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