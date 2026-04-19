Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa fanno parlare, specialmente riguardo al futuro dell'allenatore rossonero. L'ex Juventus non ha confermato direttamente che resterà al Milan, ma ha fatto capire tra le righe di volere restare. Delle parole di Allegri ha scritto anche il giornalista Franco Ordine. Ecco un estratto del suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'.
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Allegri-Milan, patto per il futuro: il retroscena di Franco Ordine sulla regia del mercato
"E la sua strategia è rimasta quella degli italiani di un tempo: un passo alla volta. Tradotto: prima un posto in Champions da conquistare ancora e poi la regia condivisa del prossimo mercato che è la seconda conquista preparata in questi giorni complicati dalla sconfitta con l’Udinese grazie a una serie di incontri, colloqui e propositi con Tare il ds e poi Giorgio Furlani ad e capo azienda. Nei giorni scorsi i colloqui con il management rossonero son diventati più fitti e forse anche più approfonditi a tal punto che le foto pubblicate dal club hanno segnalato quella sinergia recuperata che è forse il segnale più importante da far passare nelle ore in cui la narrazione sulla panchina della Nazionale è diventata meno ossessiva".
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