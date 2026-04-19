Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa fanno parlare, specialmente riguardo al futuro dell'allenatore rossonero. L'ex Juventus non ha confermato direttamente che resterà al Milan , ma ha fatto capire tra le righe di volere restare . Delle parole di Allegri ha scritto anche il giornalista Franco Ordine . Ecco un estratto del suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'.

"E la sua strategia è rimasta quella degli italiani di un tempo: un passo alla volta. Tradotto: prima un posto in Champions da conquistare ancora e poi la regia condivisa del prossimo mercato che è la seconda conquista preparata in questi giorni complicati dalla sconfitta con l’Udinese grazie a una serie di incontri, colloqui e propositi con Tare il ds e poi Giorgio Furlani ad e capo azienda. Nei giorni scorsi i colloqui con il management rossonero son diventati più fitti e forse anche più approfonditi a tal punto che le foto pubblicate dal club hanno segnalato quella sinergia recuperata che è forse il segnale più importante da far passare nelle ore in cui la narrazione sulla panchina della Nazionale è diventata meno ossessiva".