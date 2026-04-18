Allegri continua: "Io so solo una cosa e ne sono convinto: in questo momento tutte le energie vanno concentrate sull'obiettivo. Tutti, lavoriamo tutti per il Milan, sopra tutti c'è sempre il Milan: nella storia sono passati giocatori, dirigenti e allenatori. L'unica cosa che rimane e mi hanno insegnato è che sopra tutti c'è il Milan, dobbiamo lavorare per quello". Poi sottolinea: "Penso che la società ha lavorato bene in estate, abbiamo una rosa di buoni giocatori, alcuni straordinari. È una buona base, per rinforzarla bisogna arrivare in Champions League. Prima la qualificazione, poi programmiamo il futuro".