In questi giorni non si placano le voci sul futuro di Massimiliano Allegri (qui le ultime novità). Oggi l'allenatore del Milan ha parlato così su questo discorso: "La mia storia da allenatore parla chiaramente. I cambiamenti non sono nel mio DNA, mi piace lavorare in un'azienda, visto che si parla di numeri e fatturato". Allegri non si sbilancia, ma fa abbastanza capire tra le linee che vorrebbe restare in rossonero: "Quindi bisogna essere competitivi e sostenibili. Non possiamo far tutto in un giorno. Dobbiamo programmare, analizzare, capire gli errori... Da lì continuare. Ora abbiamo un obiettivo, non siamo ancora in Champions League".
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CONFERENZA
Voci sul futuro di Allegri. L’allenatore risponde. Ecco cosa trapela tra le linee
Tantissime voci in questi giorni sul prossimo futuro di Massimiliano Allegri: l'allenatore del Milan ha risposto così in conferenza stampa. Ecco le sue parole
Milan, i piani futuri di Allegri
Allegri continua: "Io so solo una cosa e ne sono convinto: in questo momento tutte le energie vanno concentrate sull'obiettivo. Tutti, lavoriamo tutti per il Milan, sopra tutti c'è sempre il Milan: nella storia sono passati giocatori, dirigenti e allenatori. L'unica cosa che rimane e mi hanno insegnato è che sopra tutti c'è il Milan, dobbiamo lavorare per quello". Poi sottolinea: "Penso che la società ha lavorato bene in estate, abbiamo una rosa di buoni giocatori, alcuni straordinari. È una buona base, per rinforzarla bisogna arrivare in Champions League. Prima la qualificazione, poi programmiamo il futuro".
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