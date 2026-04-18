Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani si sono incontrati a pranzo ieri a Milanello facendo il punto anche sul mercato del Milan. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 08:53)

Pranzo importante tra Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani ieri a Milanello: così scrive 'La Gazzetta dello Sport' che parla di una vittoria necessaria a Verona per spegnere i segnali di allarme e riprendere a pensare anche al nuovo corso. Per il Milan, Allegri è l'allenatore che tiene in piedi squadra e Milanello e la persona su cui puntare anche per la ricostruzione europea. Il club sarebbe consapevole di dovere lavorare per consegnare le basi giuste all'ex Juventus.

Secondo il quotidiano la presenza della dirigenza a Milanello e il pranzo di ieri servirebbero per dimostrare la vicinanza ad Allegri e alla squadra. Nel prossimo futuro sarebbero previsti altri incontri per pensare al mercato: Allegri chiederebbe alla dirigenza almeno un grande colpo per reparto, e il Milan sarebbe pronto ad accontentarlo coinvolgendolo nelle scelte. Dai rossoneri non filtrerebbe preoccupazione anzi: fosse per il Milan, Allegri resterebbe per molto tempo, anche con il ruolo di allenatore-manager. Quali colpi attendersi? Scrive il quotidiano: "C’è già condivisione di pensiero sul fatto che al Milan del futuro serva un grande centravanti, un difensore e un almeno un centrocampista".