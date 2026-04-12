La fine della stagione si sta avvicinando sempre di più, e con essa aumentano anche i ragionamenti legati al calciomercato estivo. Il Milan , come sappiamo, è concentratissimo sulla lotta alla Champions League , e sta facendo alcune valutazioni sia in entrata (per rinforzare la squadra) che in uscita. Si è parlato moltissimo di un possibile addio di Youssouf Fofana . Aa far chiarezza è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

L'indiscrezione di Matteo Moretto: "Il Milan concentrato sulla corsa Champions. Fondamentale la qualificazione sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista di progettualità futura. Ci sono già le prime valutazioni interne, relative al mercato e ci sono alcuni calciatori che potrebbero salutare. Il nome di Fofana è da monitorare in vista dell'estate: ha 27 anni, con un contratto fino al 2028, che non si è adattato tantissimo nel Milan di Allegri. Qualora dovesse arrivare una proposta interessante quest'estate, ci aspettiamo che il Milan la possa tenere in considerazione: in gennaio ha avuto approcci da club turchi ma poi dopo non se ne è fatto nulla".