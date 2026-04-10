Il Milan potrebbe cambiare molto anche a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Come rivela 'Il Corriere dello Sport' sarebbero già partiti dei sondaggi per Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, due centrocampisti che in estate potrebbero salutare il Diavolo. Il francese piacerebbe in Turchia e la richiesta del Milan potrebbe essere vicina ai 30 milioni di euro. L'inglese piacerebbe alla Premier League e potrebbe valutare l'addio una volta finita la stagione con il Milan.