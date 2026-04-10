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Calciomercato, fiducia Milan per Goretzka. Fofana e Loftus-Cheek verso la cessione

Calciomercato, fiducia Milan per Goretzka. Fofana e Loftus-Cheek verso la cessione
Calciomercato Milan, cresce l'ottimismo e la fiducia dei rossoneri per quanto riguarda il possibile arrivo in rossonero di Goretzka. Il punto sul centrocampo da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe cambiare molto anche a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Come rivela 'Il Corriere dello Sport' sarebbero già partiti dei sondaggi per Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, due centrocampisti che in estate potrebbero salutare il Diavolo. Il francese piacerebbe in Turchia e la richiesta del Milan potrebbe essere vicina ai 30 milioni di euro. L'inglese piacerebbe alla Premier League e potrebbe valutare l'addio una volta finita la stagione con il Milan.

Per quanto riguarda i possibili arrivi nel reparto il quotidiano parla di contatto sempre più vivi e attivi sul versante Leon Goretzka, centrocampista che a giungo lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e che deve ancora scegliere la sua nuova squadra. Cosa serve per convincere il tedesco? Secondo 'Il Corriere dello Sport' un ingaggio alto e un premio alla firma al procuratore. Secondo quanto rivela il quotidiano nonostante la forte concorrenza a 'Casa Milan' ci sarebbe fiducia: pronto un triennale a circa 5 milioni di euro a stagione. La risposta potrebbe arrivare entro la fine di aprile.

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