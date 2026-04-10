Il Milan potrebbe cambiare molto anche a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Come rivela 'Il Corriere dello Sport' sarebbero già partiti dei sondaggi per Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, due centrocampisti che in estate potrebbero salutare il Diavolo. Il francese piacerebbe in Turchia e la richiesta del Milan potrebbe essere vicina ai 30 milioni di euro. L'inglese piacerebbe alla Premier League e potrebbe valutare l'addio una volta finita la stagione con il Milan.
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Calciomercato, fiducia Milan per Goretzka. Fofana e Loftus-Cheek verso la cessione
Calciomercato Milan, cresce l'ottimismo e la fiducia dei rossoneri per quanto riguarda il possibile arrivo in rossonero di Goretzka. Il punto sul centrocampo da 'Il Corriere dello Sport'
Per quanto riguarda i possibili arrivi nel reparto il quotidiano parla di contatto sempre più vivi e attivi sul versante Leon Goretzka, centrocampista che a giungo lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e che deve ancora scegliere la sua nuova squadra. Cosa serve per convincere il tedesco? Secondo 'Il Corriere dello Sport' un ingaggio alto e un premio alla firma al procuratore. Secondo quanto rivela il quotidiano nonostante la forte concorrenza a 'Casa Milan' ci sarebbe fiducia: pronto un triennale a circa 5 milioni di euro a stagione. La risposta potrebbe arrivare entro la fine di aprile.
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