Kerim Alajbegovic potrebbe essere un altro colpo del Milan: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan il giocatore piacerebbe molto al Diavolo, ma il suo destino è già legato al Bayer Leverkusen che a fine stagione lo riporteranno in Germania dal Salisburgo per circa 8 milioni di euro. Sarà il club tedesco a decidere cosa fare in estate. Secondo 'Il Corriere dello Sport' il suo prezzo sarebbe di circa 15 milioni di euro con due squadre che avrebbero concretamente iniziato a sondare il terreno con l'entourage: i rossoneri appunto e la Roma.