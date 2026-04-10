Kerim Alajbegovic potrebbe essere un altro colpo del Milan: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan il giocatore piacerebbe molto al Diavolo, ma il suo destino è già legato al Bayer Leverkusen che a fine stagione lo riporteranno in Germania dal Salisburgo per circa 8 milioni di euro. Sarà il club tedesco a decidere cosa fare in estate. Secondo 'Il Corriere dello Sport' il suo prezzo sarebbe di circa 15 milioni di euro con due squadre che avrebbero concretamente iniziato a sondare il terreno con l'entourage: i rossoneri appunto e la Roma.
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Calciomercato, il Bayer pronto a trattare: il Milan vuole chiudere subito Alajbegovic
Calciomercato Milan, i rossoneri continuano il lavoro anche per il futuro: la dirigenza del Diavolo vorrebbe chiudere subito per Alajbegovic. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Secondo il quotidiano il Bayer Leverkusen sarebbe già aperto alla trattativa per la cessione immediata di Alajbegovic e il prezzo potrebbe salire ancora con il Mondiale alle porte. Per questo il Milan starebbe provando ad anticipare i tempi, prima lavorando con l'entourage del talento per poi provare a chiudere con il club tedesco. L'eventuale arrivo del talento bosniaco aprirebbe la strada al 4-3-3: il bosniaco è un esterno che gioca meglio a sinistra (qui le sue caratteristiche). Quasi impossibile vederlo in un 3-5-2.
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