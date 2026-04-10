Il suo contratto con il Barcellona è in scadenza a giungo 2026 per questo il Milan non dovrebbe pagare nulla per il suo cartellino. Gli agenti del calciatore starebbero lavorando per trovare una nuova sistemazione: Lewandowski vorrebbe un’altra grande piazza europea e Milano lo è. Il polacco sarebbe alla ricerca di un'altra sfida e il Milan in questo momento lo sarebbe. La rosea sottolinea: "Motivo per cui Robert ha deciso di farsi avanti". In Italia ci sarebbe anche la Juventus. I costi sarebbero comunque alti visto che oggi lo stipendio di Lewandowski supera i 15 milioni di euro a stagione, ma il Milan dovrebbe fare i propri conti.