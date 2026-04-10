Domani il Milan torna in campo per sfidare l'Udinese, ma il focus sembra già spostato con forza sul calciomercato dove il Diavolo potrebbe andare alla ricerca di un nuovo attaccante titolare. Il nome proposto da 'La Gazzetta dello Sport' non è nuovo ed è quello di Robert Lewandowski già accostato di recente ai rossoneri. Come ricorda la rosea il polacco classe '88 continua a segnare con continuità e riempierebbe il buco nella rosa del Milan. In stagione ha siglato 12 gol ne 'La Liga' spagnola.
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Lewandowski al Milan: il polacco si ‘offre’ ai rossoneri. Occhio alla svolta
Calciomercato Milan, Lewandowski potrebbe essere l'attaccante delle prossime stagioni per i rossoneri. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Calciomercato Milan, Lewandowski si fa avanti
Il suo contratto con il Barcellona è in scadenza a giungo 2026 per questo il Milan non dovrebbe pagare nulla per il suo cartellino. Gli agenti del calciatore starebbero lavorando per trovare una nuova sistemazione: Lewandowski vorrebbe un’altra grande piazza europea e Milano lo è. Il polacco sarebbe alla ricerca di un'altra sfida e il Milan in questo momento lo sarebbe. La rosea sottolinea: "Motivo per cui Robert ha deciso di farsi avanti". In Italia ci sarebbe anche la Juventus. I costi sarebbero comunque alti visto che oggi lo stipendio di Lewandowski supera i 15 milioni di euro a stagione, ma il Milan dovrebbe fare i propri conti.
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