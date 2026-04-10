Calciomercato Milan, la rosa del Diavolo resta corta in vista della prossima stagione. Si perché i rossoneri si apprestano a qualificarsi almeno in una coppa europea (che il Milan non ha giocato quest'anno). Con molti più impegni, la dirigenza del Milan dovrà investire e lavorare molto in estate per ampliare e migliorare la rosa di Massimiliano Allegri praticamente in ogni reparto. Serviranno alternative importanti, ma occhio anche alle opportunità per allungare tutta la squadra. Ecco al momento la rosa del Diavolo. PROSSIMA SCHEDA>>>