Calciomercato, il Milan ci prova sul serio: contatto diretto per Lewandowski

Il Milan ha deciso: nel prossimo calciomercato estivo si punta a sistemare il reparto offensivo a cui manca un 9 di caratura mondiale da troppo tempo. Come dimostrano i numeri dell'ultimo periodo, l'attacco rossonero è in netta difficoltà soprattutto nei suoi giocatori chiave quali Leao e Pulisic (quest'ultimo ancora a secco di gol nel 2026 ).

L'anno prossimo la musica deve cambiare e serve un innesto di livello. Il nome perfetto per ricoprire il ruolo di punta è quello di Robert Lewandowski. La punta ha il contratto in scadenza col Barcellona e qualora decidesse di intraprendere una nuova avventura, la Serie A sarebbe una delle mete prese in considerazione.