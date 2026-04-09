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Il Milan fa sul serio per Lewandowski: contatto diretto con l’agente Zahavi nelle ultime ore

Calciomercato, il Milan ci prova sul serio: contatto diretto per Lewandowski
Il Milan fa sul serio per Lewandowski per il prossimo calciomercato. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti diretti col suo agente
Redazione

Il Milan ha deciso: nel prossimo calciomercato estivo si punta a sistemare il reparto offensivo a cui manca un 9 di caratura mondiale da troppo tempo. Come dimostrano i numeri dell'ultimo periodo, l'attacco rossonero è in netta difficoltà soprattutto nei suoi giocatori chiave quali Leao e Pulisic (quest'ultimo ancora a secco di gol nel 2026).

L'anno prossimo la musica deve cambiare e serve un innesto di livello. Il nome perfetto per ricoprire il ruolo di punta è quello di Robert Lewandowski. La punta ha il contratto in scadenza col Barcellona e qualora decidesse di intraprendere una nuova avventura, la Serie A sarebbe una delle mete prese in considerazione.

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Da tempo, il Milan segue il giocatore e ha già mostrato interesse nei suoi confronti. Adesso, i rossoneri sembrano aver mosso i primi passi concreti per un suo possibile arrivo. Secondo quanto raccolto da 'Calciomercato.com', negli scorsi giorni la dirigenza rossonera avrebbe avuto un contatto diretto con l'agente del giocatore Pini Zahavi e i suoi collaboratori per capire la fattibilità dell'operazione.

Milan, le condizioni economiche e la concorrenza sono gli ostacoli

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I due principali problemi sono le condizioni economiche che deve accettare Lewandowski e la concorrenza. Per far sì che l'operazione possa andare in porto, il polacco deve accettare un importante taglio dal suo attuale stipendio di 20 milioni di euro netti a stagione.

Cifra che, però, può essergli garantita in MLS, campionato dove milita il Chicago Fire. La squadra americana è la principale concorrente del Milan oltreoceano, ma anche in Italia non mancano le concorrenti. Parliamo della Juventus, squadra che vuole aggiungere al suo parco attaccanti una punta di spessore come Lewandowski.

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