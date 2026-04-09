Calciomercato, il Milan ci prova sul serio: contatto diretto per Lewandowski

Da tempo, il Milan segue il giocatore e ha già mostrato interesse nei suoi confronti. Adesso, i rossoneri sembrano aver mosso i primi passi concreti per un suo possibile arrivo. Secondo quanto raccolto da 'Calciomercato.com', negli scorsi giorni la dirigenza rossonera avrebbe avuto un contatto diretto con l'agente del giocatore Pini Zahavi e i suoi collaboratori per capire la fattibilità dell'operazione.
Milan, le condizioni economiche e la concorrenza sono gli ostacoli—
I due principali problemi sono le condizioni economiche che deve accettare Lewandowski e la concorrenza. Per far sì che l'operazione possa andare in porto, il polacco deve accettare un importante taglio dal suo attuale stipendio di 20 milioni di euro netti a stagione.
Cifra che, però, può essergli garantita in MLS, campionato dove milita il Chicago Fire. La squadra americana è la principale concorrente del Milan oltreoceano, ma anche in Italia non mancano le concorrenti. Parliamo della Juventus, squadra che vuole aggiungere al suo parco attaccanti una punta di spessore come Lewandowski.
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