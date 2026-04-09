Ma dovrebbe potrebbe finire Lewandowski? Lo corteggiano in tanti: varie squadre della Saudi Pro League araba, molte franchigie della Major League Soccer statunitense ma anche nel Vecchio Continente molti club sarebbero interessati a metterlo sotto contratto per una o anche due stagioni. Nonostante l'età avanzata, infatti, fisicamente Lewandowski è in ottime condizioni e può rendere ancora bene a lungo.
Calciomercato, Milan e Juve su Lewandowski. "Nessuna offerta ufficiale finora, ma ..."—
Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, potrebbe anche essere nella nostra Serie A il futuro dell'attuale numero 9 del Barça. Lo ha fatto sapere in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X', in cui ha rivelato i nomi delle due società italiane maggiormente in pressing sull'entourage di Lewandowski.
"Milan e Juventus sono tra i club che hanno chiesto informazioni su Robert Lewandowski - ha scritto Schira sui social -. Milan e Juve sono alla finestra, se l'attaccante decidesse di lasciare il Barça a parametro zero. Nessuna offerta ufficiale finora, ma solo un interesse genuino nonostante Lewa abbia un ingaggio altissimo". Chi vincerà questo duello di calciomercato per uno dei centravanti più forti della storia è tutto da vedere. Quel che è certo, è che il Milan in attacco avrebbe proprio bisogno di uno come lui.
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