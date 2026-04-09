"Milan e Juventus sono tra i club che hanno chiesto informazioni su Robert Lewandowski - ha scritto Schira sui social -. Milan e Juve sono alla finestra, se l'attaccante decidesse di lasciare il Barça a parametro zero. Nessuna offerta ufficiale finora, ma solo un interesse genuino nonostante Lewa abbia un ingaggio altissimo". Chi vincerà questo duello di calciomercato per uno dei centravanti più forti della storia è tutto da vedere. Quel che è certo, è che il Milan in attacco avrebbe proprio bisogno di uno come lui.