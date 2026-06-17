Il Milan continua a lavorare per completare il nuovo organigramma dopo la rivoluzione messa in piedi da Gerry Cardinale. Dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha condannato il Diavolo all'Europa League, sono stati esonerati tutti i dirigenti e Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore è arrivato: ieri il comunicato ufficiale che ha annunciato Ruben Amorim come nuovo tecnico rossonero.

Markus Krösche-Milan: la doccia fredda da Sky Sport Germania

Per quanto riguarda la dirigenza ci sono ancora dubbi importanti: il primo nome come direttore tecnico del progetto è, dirigente dell'Eintracht Francoforte. In arrivo però notizie negative sulla trattativa.

Il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg rivela sul social X: "Markus Krösche resterà all'Eintracht Francoforte. Nessun trasferimento immediato all'AC Milan. Ci sono state trattative e un interesse concreto, ma Krösche ha rifiutato il Milan. Le notizie che sostenevano che Krösche avesse già dato il suo consenso o che fossero stati raggiunti accordi con il Milan erano sempre fuori strada". Notizia riportata anche dalla Bild.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Romano: "Il Francoforte si impunta"

Il fattore tempo e l'ombra del piano B per Ruben Amorim

Come riportato da, l'Eintracht Francoforte pianifica di bloccare il trasferimento di Markus Krösche al Milan. Il club tedesco non vuole che il loro direttore se ne vada. Operazione: l’Eintracht non vuole liberare Krösche. "L'Eintracht non ne vuole sapere, nemmeno sotto compensazione", conferma Moretto su X. Il giornalista sottolinea di come il Milan fosse certo dell'arrivo del dirigente tedesco. In caso di accordo mancato, il Milan dovrebbe trovare altri uomini a cui dare in mano il progetto con Amorim in panchina. Il giornalista de La Gazzetta dello Sportconferma dal suo profilo X: "L’Eintracht ha informato. Non è questione di soldi, ma di tempi: con la stagione alle porte, non si può permettere di perdere il grosso della sua area sportiva. Ora il Milan dovrà continuare a cercare un ceo of football".Da capire ora quale potrebbe essere ilse la trattativa si dovesse davvero fermare: siamo nella seconda metà di giugno con il mercato che preme e con Amorim che ha bisogno di rinforzi per poter giocare il suo calcio nel modo migliore possibile. La speranza è cheabbia già pronta l'alternativa e che non ci sia bisogno di aspettare ancora: il tempo stringe e il Milan ha bisogno di sicurezze per iniziare al meglio il nuovo progetto. Nelle scorse settimane si è fatto il nome del dirigente ex Bayer Leverkusen Devin Özek, che ora potrebbe tornare di moda. Il Milan, in questo momento, si trova con un allenatore, ma senza dirigenti.