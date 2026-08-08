Il grande calcio internazionale estivo si sposta in Indonesia, dove questo pomeriggio alle ore 14:00 italiane, il Milan di Rúben Amorim e il Chelsea di Xabi Alonso si sfideranno in un'affascinante amichevole pre-campionato al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta. Per la formazione rossonera si tratta del secondo e ultimo test della tournée asiatica, dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro l'Inter disputato a Perth. Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese applicherà un robusto turnover pur mantenendo l'intoccabile assetto tattico 3-4-2-1, offrendo una vetrina importante sia ai giovani del vivaio sia ai big bisognosi di mettere minuti nelle gambe come Luka Modrić, Rafael Leão e il neo-acquisto Gonçalo Ramos.

Le scelte di Rúben Amorim: esordio Diawara e chance per Comotto

Le decisioni di formazione di Amorim rispondono alla necessità di equilibrare i carichi di lavoro in vista dell'imminente inizio del campionato. Davanti al confermato Lorenzo Torriani tra i pali, la linea difensiva a tre sarà completamente inedita: spazio a Valeri Vladimirov sul centro-destra, Koni De Winter a guidare il reparto e l'atteso debutto assoluto in maglia rossonera del giovane centrale Sankhoun Diawara sul centro-sinistra.

Le novità più interessanti si registrano a centrocampo. Sulle corsie esterne agiranno Alexis Saelemaekers a destra e Pervis Estupiñán a sinistra, mentre la cerniera centrale sarà un mix perfetto di esperienza e gioventù: il totem Luka Modrić detterà i tempi della manovra affiancato dal talentuoso Christian Comotto. In attacco, Amorim lancia il tridente pesante: Christopher Nkunku e Rafael Leão avranno il compito di inventare sulla trequarti alle spalle del punto di riferimento offensivo Gonçalo Ramos, alla sua prima da titolare.

Chelsea-Milan: i ventidue titolari scelti da Xabi Alonso e Amorim

Dall'altra parte del campo, il Chelsea di Xabi Alonso si presenterà con un fluido 4-2-3-1, ricco di stelle e giovani talenti del mercato internazionale, guidato dalla stella Cole Palmer sulla trequarti. Di seguito, i dettagli completi delle probabili formazioni ipotizzate dalla rosea per il match di Giacarta.

CHELSEA (4-2-3-1): Penders; Palestra, W. Fofana, Colwill, Hato; Caicedo, Lavia; Estevão, Palmer, Neto; João Pedro.A disposizione: Curd, Sánchez, Sharman-Lowe, Acheampong, Adarabioyo, Anselmino, Diakite, Emenalo, Sarr, Suboloye, Essugo, Nicoll-Jazuli, Walsh, Watson, Delap, Gittens, Kavuma-McQueen, Jackson, Kellyman, Mudryk, Quenda, Sätpayev. Allenatore: Xabi Alonso.

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Torriani; Vladimirov, De Winter, Diawara; Saelemaekers, Modrić, Comotto, Estupiñán; Nkunku, R. Leão; Ramos.: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, Gabbia, Odogu, Pavlović, F. Terracciano, Tomori, Athekame, Chukwueze, Y. Fofana, Jashari, Musah, Ricci, Bartesaghi, A. Cissè, Loftus-Cheek, Camarda.: Rúben Amorim.