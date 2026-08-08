L'estate asiatica del Milan si accende a Giacarta, in Indonesia, dove il club rossonero e lo sponsor tecnico PUMA hanno svelato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026-2027. L'evento promozionale della tournée pre-campionato, che precede l'attesa sfida amichevole contro il Chelsea, ha visto come protagonista assoluto Gonçalo Ramos, l'acquisto record prelevato a giugno dal PSG per 80 milioni di euro (bonus inclusi). Sul palco indonesiano, insieme al bomber lusitano, erano presenti pilastri del nuovo corso del Diavolo guidato da Rúben Amorim, come Strahinja Pavlović, Alexis Saelemaekers e il neo-acquisto Luka Modrić, a testimonianza delle grandissime ambizioni internazionali della società di Via Aldo Rossi.

Milan, febbre Gonçalo Ramos: l'eredità di Giroud e le parole del portoghese

Il popolo rossonero ripone enormi speranze nel proprio nuovo numero 9. L'obiettivo della dirigenza è chiaro: colmare definitivamente il vuoto strutturale lasciato nell'attacco del Milan da Olivier Giroud, l'ultimo dei grandi centravanti capaci di garantire la doppia cifra con spaventosa regolarità. Intercettato dai media a margine dell'evento di lancio del Third Kit, Ramos ha rilasciato alcune significative dichiarazioni, riprese e approfondite dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"È molto bello essere qui e sentire il supporto dei nostri tifosi. È incredibile. Quanti gol voglio realizzare in questa stagione? Non mi piace dire dei numeri. Io voglio solo giocare, divertirmi e cercare di aiutare la squadra. E mostrare il mio meglio con il Milan. Non vedo l'ora di giocare per uno dei più grandi club al mondo e di poter competere", ha confessato Ramos rispondendo alla domanda diretta di un caloroso tifoso indonesiano.

Ramos titolare in Milan-Chelsea: le scelte tattiche di Rúben Amorim

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Le parole del classe 2001 certificano la fame di un calciatore arrivato a Milano con il peso del cartellino ma con la maturità di un veterano. Dopo aver rotto il ghiaccio nella prima uscita della tournée di preparazione a Perth, nel derby amichevole contro l'Inter in cui ha disputato appena venti minuti più recupero, per l'attaccante portoghese è già arrivato il momento della verità e del debutto dal primo minuto.Questo pomeriggio, sul prato del prestigioso Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, Gonçalo Ramos scenderà in campo da titolare contro il Chelsea. Sarà lui il punto di riferimento offensivo avanzato, il terminale unico nel 3-4-2-1 disegnato da Rúben Amorim. Il tecnico ex Sporting Lisbona e Manchester United ha insistito per settimane con i vertici societari pur di stringere tra le mani il bomber lusitano, ed è pronto a cucirgli addosso i meccanismi di un Milan che punta a dominare in Italia e in Europa.