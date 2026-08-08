Le manovre di calciomercato del Milan non si fermano mai e, oltre ai tavoli caldi per le cessioni, gli scout rossoneri continuano a setacciare l'Europa alla ricerca di profili futuribili e di assoluto talento. L'ultimo nome finito sotto la lente di ingrandimento degli osservatori è quello di Kauã Elias, gioiello brasiliano classe 2006 che sta incantando con la maglia dello Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Milan: fari accesi sul talento Kauã Elias

Secondo quanto rivelato in esclusiva da un'indiscrezione di mercato lanciata dal tabloid britannico The Sun, il club di Via Aldo Rossi si è inserito con forza nella corsa al giovanissimo centravanti cresciuto nel Fluminense. Arrivato in Ucraina all'inizio del 2025, il ragazzo ha confermato tutte le aspettative degli addetti ai lavori, meritandosi sul campo una maglia pesante come la numero nove dello Shakhtar.

Le relazioni degli scout descrivono un attaccante moderno, dotato di una ottima fisicità (181 centimetri di altezza), abbinata a una tecnica nello stretto tipicamente brasiliana. Caratteristiche che lo rendono perfetto per i palcoscenici internazionali e che hanno spinto il Milan a monitorare molto da vicino la sua evoluzione in vista delle prossime settimane.

L'asta internazionale e la valutazione dello Shakhtar Donetsk

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La base della trattativa secondo i media inglesi : la richiesta iniziale stimata si aggira attorno ai 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro).

: la richiesta iniziale stimata si aggira attorno ai 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro). La reale richiesta dello Shakhtar : la valutazione complessiva per dare il via libera al trasferimento a titolo definitivo tocca i 45 milioni di euro.

: la valutazione complessiva per dare il via libera al trasferimento a titolo definitivo tocca i 45 milioni di euro. Lo scenario: per il Milan l'operazione si preannuncia complessa per via delle cifre richieste, ma l'interesse testimonia la chiara volontà societaria di investire su profili giovani ad altissimo potenziale per garantire un futuro solido al reparto offensivo.

Le prestazioni del classe 2006 non hanno attirato soltanto le attenzioni del Diavolo. L'eco delle sue giocate ha mobilitato i principali top club della Premier League: osservatori dierano infatti presenti sugli spalti lunedì scorso per assistere alla sua incredibile tripletta "perfetta" (un gol di destro, uno di sinistro e uno di testa) nel 5-1 contro il Kudrivka. Alla corsa si sarebbe aggiunto anche ilUna concorrenza così folta ha inevitabilmente fatto lievitare i costi dell'eventuale operazione. Le pretese economiche del club ucraino sono notoriamente rigide e la bottega si conferma carissima: