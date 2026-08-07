Una vera e propria rivoluzione cromatica e tecnologica, pensata per brillare sia sul rettangolo verde che nelle dinamiche dello stile urban di tutti i giorni. AC Milan e PUMA hanno svelato ufficialmente la nuova terza maglia ('Third Kit') per la stagione 2026-2027. La nuova terza maglia dei rossoneri rompe gli schemi tradizionali pur rimanendo fedele alla storia del club, proponendo un look audace denominato “Rossoneri in a new light”.

Il design del Third Kit 2026-2027: base nera e dettagli UV fluorescenti

Dal punto di vista estetico, la maglia si presenta con una, sulla quale spiccano dettagli in un inedito. La vera particolarità stilistica e tecnologica risiede nei dettagli, progettati specificamente per. Questo significa che l'impatto visivo della divisa cambia dinamicamente a seconda dell'illuminazione, creando un effetto fotoluminescente che incarna lo spirito di un'anima che non si spegne mai.

La nuova terza maglia del Milan ('Third Kit') per la stagione 2026-2027

Sull'approccio stilistico è intervenuto Dominique Gathier, VP Teamsport di PUMA, che ha sottolineato la natura del progetto:

“Il rossonero è una delle identità più riconoscibili nel calcio mondiale. Proprio per questo abbiamo affrontato questa maglia con sobrietà. Ogni scelta di design è al servizio della stessa idea: prendere ciò che conta di più per i tifosi rossoneri e portarlo dove non è mai stato prima”.

Innovazione e sostenibilità: le tecnologie Ultraweave e Re:Fibre

Versione Authentic : realizzata con il leggerissimo tessuto ULTRAWEAVE di PUMA. Sfrutta le tecnologie combinate dryCELL e ThermoAdapt per l'ottimale gestione del sudore e la termoregolazione corporea sul campo.

: realizzata con il leggerissimo tessuto di PUMA. Sfrutta le tecnologie combinate dryCELL e ThermoAdapt per l'ottimale gestione del sudore e la termoregolazione corporea sul campo. Versione Replica: sviluppata all'insegna della sostenibilità ecologica tramite la tecnologia RE:FIBRE. Il tessuto è composto al 95% da poliestere riciclato derivante esclusivamente da scarti tessili.

Come da tradizione PUMA, il kit si divide nelle due iconiche versioni per il pubblico e per gli atleti, integrando i massimi standard tecnologici sul mercato:

La nuova terza maglia del Milan ('Third Kit') per la stagione 2026-2027

Un'evoluzione che unisce calcio e cultura contemporanea, come evidenziato da Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan: “Per il Club, il Third Kit è occasione di innovazione. Questa maglia porta i nostri colori tradizionali in un territorio nuovo. È così che continuiamo a evolverci restando riconoscibili in ogni epoca”.

Il lancio a Giacarta e il debutto in campo contro il Chelsea

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La scelta della data e del luogo di lancio non è casuale. La divisa viene presentata oggi,, in concomitanza con la tappa del Pre-Season Tour del Milan in, Paese che vanta una delle community di tifosi milanisti più calde al mondo. Proprio a Giacarta, presso lo Sparks (Senayan Park), è stato allestito un pop-up store PUMA con un evento pubblico gratuito e un Meet&Greet che vedrà la partecipazione diretta dei calciatori rossoneri.I tifosi non dovranno attendere molto per vederla in azione:, in occasione della prestigiosa amichevole internazionale contro il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium.

La nuova terza maglia del Milan ('Third Kit') per la stagione 2026-2027

Prezzi e dove acquistarla

La nuova terza maglia è disponibile per l'acquisto a partire da oggi, venerdì 7 agosto 2026. Sarà possibile acquistarla presso gli AC Milan Official Store fisici, sulle piattaforme e-commerce ufficiali store.acmilan.com e puma.com, oltre che nei migliori rivenditori selezionati a livello globale.