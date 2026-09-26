Parla Alphadjo Cisse dal ritiro della Nazionale Under 21: il peso della maglia del Milan e le qualificazioni all'Europeo di categoria
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Tra le sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione in casa Milan c'è senza dubbio Alphadjo Cisse. Il trequartista classe 2006, arrivato a titolo definitivo dal Verona dopo il prestito al Catanzaro, ha già collezionato due reti nelle prime cinque apparizioni. Dal ritiro di Tirrenia, dove si sta allenando con i compagni dell'Under 21 di Silvio Baldini, il numero 80 rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV'.
Milan, le parole di CisseCisse ha spiegato come vestire la maglia del Milan lo stia aiutando a completare il proprio percorso di maturazione umana e calcistica:
"Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in Nazionale tutto quello che sto imparando. Sono contento di come sta andando, ma provo a lasciare da parte le emozioni perché mi aiuta a concentrarmi meglio e dare il massimo, voglio continuare a dimostrare le mie qualità".
Cisse in vista delle qualificazioni europeeIn vista degli impegni di qualificazione agli Europei Under 21, il classe 2006 ha ribadito l'importanza di ottenere il pass per la manifestazione che si svolgerà tra Albania e Serbia nel 2027:
"Non c'è molto da dire, dobbiamo vincere per continuare a inseguire la qualificazione. Pensare di poter ottenere la qualificazione in casa ci stimola e motiva a dare ancora di più. Il gruppo qui è speciale, mi sento come se fossi a casa. Stiamo tanto insieme, creiamo legami e in campo questo si vede".
I prossimi impegni dell'Italia Under 21Dopo la vittoria per 15-0 nell'amichevole interna contro l'Empoli Primavera, in cui Cisse ha realizzato una tripletta, gli azzurrini di Baldini sono attesi da due appuntamenti importanti per il percorso di qualificazione agli Europei Under 21. Giovedì 1° ottobre, Camarda e compagni affronteranno l'Armenia all'FFA Academy Stadium di Yerevan, mentre quattro giorni dopo ospiteranno la Polonia a Pescara.
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