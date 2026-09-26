"Vogue World Milano 2026", Milan presente alla sfilata con Hu, Loftus-Cheek e Ossola

Tra le sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione in casa Milan c'è senza dubbio Alphadjo Cisse. Il trequartista classe 2006, arrivato a titolo definitivo dal Verona dopo il prestito al Catanzaro, ha già collezionato due reti nelle prime cinque apparizioni. Dal ritiro di Tirrenia, dove si sta allenando con i compagni dell'Under 21 di Silvio Baldini, il numero 80 rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV'.

Milan, le parole di Cisse

"Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in Nazionale tutto quello che sto imparando. Sono contento di come sta andando, ma provo a lasciare da parte le emozioni perché mi aiuta a concentrarmi meglio e dare il massimo, voglio continuare a dimostrare le mie qualità".

Cisse in vista delle qualificazioni europee

"Non c'è molto da dire, dobbiamo vincere per continuare a inseguire la qualificazione. Pensare di poter ottenere la qualificazione in casa ci stimola e motiva a dare ancora di più. Il gruppo qui è speciale, mi sento come se fossi a casa. Stiamo tanto insieme, creiamo legami e in campo questo si vede".

I prossimi impegni dell'Italia Under 21