I tre rossoneri convocati da Silvio Baldini trascinano gli Azzurrini in amichevole: dopo la sosta Rúben Amorim cambierà le gerarchie in attacco a Milanello
Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"
Se la Nazionale maggiore di Roberto Mancini - sconfitta ieri sera 0-2 allo stadio 'Olimpico' di Roma dal Belgio - fa notizia per l'assenza di elementi del Milan, il discorso cambia radicalmente per l'Italia Under 21. Il Commissario Tecnico Silvio Baldini ha infatti convocato ben tre gioielli di proprietà rossonera per il percorso di qualificazione ai Campionati Europei di categoria del 2027: il terzino sinistro Davide Bartesaghi, il trequartista Alphadjo Cisse e il centravanti Francesco Camarda.
Cisse e Camarda trascinatori: il piano di Baldini per gli Europei 2027I talenti del vivaio del Diavolo hanno già dato prova del loro eccellente stato di forma nell'amichevole infrasettimanale, dove gli Azzurrini hanno travolto per 15-0 l'Empoli Primavera. Come evidenziato dall'edizione odierna di Tuttosport, nel festival del gol si sono messi in mostra proprio Cisse (autore di una tripletta) e Camarda (firmando una doppietta). Segnali incoraggianti in vista del duplice e cruciale impegno ufficiale che attende questi ragazzi: il 1° ottobre l'Under 21 volerà a Yerevan contro l'Armenia, mentre il 5 ottobre ospiterà la Polonia a Pescara.
Tra i convocati milanisti, Alphadjo Cisse è senza dubbio la grande sorpresa dell'avvio di stagione sotto la gestione di Rúben Amorim, potendo già vantare 5 presenze complessive tra Serie A ed Europa League condite da 2 reti. L'ex Catanzaro e Verona sta stupendo tutti per impatto e personalità. Ciononostante, nello scacchiere tattico dell'Under 21 vive un paradosso: il C.T. Baldini gli preferisce spesso Luca Koleosho del Paris FC, motivo per cui Cisse potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina anche nella trasferta in Armenia.
Gerarchie a Milanello: lo spazio per Camarda e Bartesaghi nel post-sostaDestino opposto in azzurro, invece, per Francesco Camarda. Se con l'Under 21 il classe 2008 gode dello status di titolare inamovibile ed è pronto a guidare l'attacco a Yerevan, al Milan gli spazi sono stati finora molto ridotti. Amorim sta insistendo molto su Gonçalo Ramos nella speranza che il portoghese si sblocchi definitivamente, ma il fitto calendario che attende i rossoneri al rientro imporrà una svolta.
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