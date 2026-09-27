Allenamenti Milan, ecco quando si riprende: sosta fondamentale per alcuni calciatori

Siamo in un momento di pausa per le partite delle nazionali, ma il Milan di Ruben Amorim tornerà presto al lavoro in vista di un mese di ottobre ricco di impegni tra Serie A ed Europa League. I rossoneri non convocati dalle proprie nazionali torneranno al lavoro il prossimo martedì a Milanello in vista della partita di campionato contro il Sassuolo (11 ottobre alle 18). Venerdì prossimo ci sarà anche un'amichevole contro il Padova in cui giocheranno anche alcuni calciatori del Milan Futuro.

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I convocati rimasti a Milanello durante la sosta

Portieri: Terracciano, Torriani.

Terracciano, Torriani. Difensori: Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori.

Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori. Centrocampisti: Comotto, Hutchinson, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pulisic.

Ecco chi è rimasto al Milan della prima squadra:

Saranno giorni fondamentali per Ruben Amorim per valutare tutti i giocatori rimasti a Milanello. Ci sarà spazio per tutti specialmente da ottobre in poi con un calendario di fuoco:

Domenica 11/10 ore 18:00 (Serie A): Sassuolo - Milan

Giovedì 15/10 ore 18:45 (Europa League): RB Salzburg - Milan

Domenica 18/10 ore 18:00 (Serie A): Milan - Atalanta

Giovedì 22/10 ore 21:00 (Europa League): AFC Bournemouth - Milan

Domenica 25/10 ore 20:45 (Serie A): Udinese - Milan

Mercoledì 28/10 ore 18:30 (Serie A): Milan - Bologna

Sabato 31/10 ore 20:45 (Serie A): Milan - Inter

Chi deve convincere Amorim: fari puntati su Gabbia e Loftus-Cheek

Alcuni calciatori hanno molto da dimostrare:dovrà cercare di guadagnare minuti in campo che ancora non ha trovato in questa stagione.dovrà lavorare sodo per cercare di far cambiare idea ad Amorim che ha ruotato in tutti i reparti tranne la difesa.

Loftus-Cheek e Hutchinson devono guadagnare spazio in una trequarti ricca di calciatori e alternative per Ruben Amorim. Questi giorni (e anche la sfida contro il Padova) sono fondamentali per tutti i calciatori rimasti a Milanello.