Le grandi manovre per il futuro della mediana del Milan sono ufficialmente iniziate, tracciando una rotta che porta dritta in casa di una diretta concorrente in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla testata specializzata MilanNews24, la dirigenza del club rossonero avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense, classe 1995 e colonna del Napoli, molto difficilmente rinnoverà il proprio accordo con la società partenopea. L'obiettivo del Milan è chiaro: bloccare il calciatore africano per metterlo sotto contratto a parametro zero a partire dal 1° luglio 2027, alla naturale scadenza del suo vincolo attuale. Al momento non si registrano trattative, ma soltanto una manifestazione d'interesse. Vedremo se si concretizzerà o meno.

Fisicità e geometrie: il rinforzo ideale per il centrocampo di Rúben Amorim

I nodi economici della trattativa: le richieste del giocatore e il tetto ingaggi

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La concorrenza internazionale: Premier League e Saudi Pro League incombono

Per lo scacchiere tattico delguidato da, l'eventuale innesto di Anguissa rappresenterebbe un salto di qualità fondamentale. Il tecnico portoghese necessita di elementi capaci di abbinare una straripante forza fisica a una collaudata esperienza internazionale. Caratteristiche che il mediano del Napoli ha ampiamente dimostrato di possedere nelle ultime stagioni in Italia e in Europa. Anguissa andrebbe a occupare una posizione chiave nella diga mediana rossonera, garantendo protezione alla difesa e pulizia nella fase di transizione: elementi cardine della filosofia di gioco dell'allenatore lusitano.Nonostante il forte interesse tecnico, la strada che conduce alla firma del camerunense si preannuncia in forte salita. Il primo grande ostacolo è rappresentato dalle pretese economiche del calciatore: Anguissa chiede infatti uno stipendio molto alto, quantificabile in circa. Si tratta di cifre importanti, che andrebbero a impattare in modo significativo sul monte ingaggi del club di Via Aldo Rossi e che impongono riflessioni approfondite sulla sostenibilità economica dell'operazione sul lungo periodo. Al Milan, attualmente Mike Maignan e Gonçalo Ramos arrivano a 7 milioni di euro netti all'anno, ma inclusi i bonus: la parte fissa dello stipendio di ciascuno di loro si ferma a 5.A complicare ulteriormente i piani del Milan non ci sono solo i paletti del bilancio interno, ma anche una fitta concorrenza internazionale. La prospettiva di tesserare un profilo dello spessore di Anguissa senza dover pagare il costo del cartellino ha attirato l'attenzione di diversi club dellainglese, sempre pronti a sfruttare le opportunità del mercato dei parametri zero. Parallelamente, si registra il forte interesse delle franchigie dellaaraba. I club mediorientali dispongono della liquidità necessaria per soddisfare senza esitazioni le richieste economiche del centrocampista, offrendo ponti d'oro che potrebbero far vacillare il desiderio del giocatore di rimanere nel calcio europeo.