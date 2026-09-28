Approvato il bilancio del Milan: l'assenza dalle coppe incide sui conti ma i ricavi commerciali tengono
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Il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026 con un passivo di 24 milioni di euro. Si interrompe dunque la serie di tre utili consecutivi. Sull'esito pesa l'assenza dalle coppe europee, che ha tolto al club entrate tra i 70 e gli 80 milioni. 464,6 milioni di euro i ricavi complessivi, in calo del 6% dalla stagione 2024/25 e in aumento dell'1,7% da quella precedente, ma in netta crescita rispetto ai 297,1 milioni del 2021/2022 (+56.1%).
Milan, i dati ufficiali del bilancio 2025/2026I conti hanno retto grazie alle entrate slegate dai risultati sportivi. I ricavi da sponsorizzazioni, per esempio, hanno superato per la prima volta i 100 milioni di euro. Bene anche le entrate dallo stadio, con San Siro che registra per il secondo anno consecutivo una media di oltre 72.200 spettatori a gara. Secondo la stima della società statunitense specializzata nella valutazione economica dei marchi ‘Brand Finance’ il valore del brand AC Milan sarebbe salito a quota 514 milioni di euro.
Patrimonio netto e la nomina di CalvelliIl patrimonio netto resta solido e si attesta a 176,4 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta sale a 145,3 milioni contro i 92 dell'esercizio precedente. Dopo l’addio di Giorgio Furlani, Massimo Calvelli ha assunto il ruolo di amministratore delegato del club, mantenendo allo stesso tempo l’incarico di Operating Partner del fondo RedBird.
Acquisito dell'area di San SiroAl progetto sportivo si affianca la costruzione del nuovo stadio. Il 5 novembre 2025 il club ha completato l'acquisto dell'area San Siro, rilevando il Meazza e i terreni circostanti insieme all'Inter. Entro la fine del mese di ottobre, gli studi Foster + Partners e MANICA Architecture dovrebbero pubblicare i rendering ufficiali del progetto.
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