Il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026 con un passivo di 24 milioni di euro. Si interrompe dunque la serie di tre utili consecutivi. Sull'esito pesa l'assenza dalle coppe europee, che ha tolto al club entrate tra i 70 e gli 80 milioni. 464,6 milioni di euro i ricavi complessivi, in calo del 6% dalla stagione 2024/25 e in aumento dell'1,7% da quella precedente, ma in netta crescita rispetto ai 297,1 milioni del 2021/2022 (+56.1%).

Milan, i dati ufficiali del bilancio 2025/2026

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Acquisito dell'area di San Siro