Un atto ignobile ha scosso il mondo rossonero nelle ultime ore: il murale dedicato a Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, situato davanti alla sede del club in Via Aldo Rossi a Milano, è stato pesantemente danneggiato e vandalizzato. I criminali hanno coperto il volto del mitico numero 6 con della vernice rossa, oscurato lo storico sponsor 'Cuore' al centro della maglia e cancellato sia la firma dell'artista sia la celebre scritta 'You'll never walk alone'. Un gesto vile che ha ferito profondamente la sensibilità dei tifosi milanisti e su cui la società vuole fare totale chiarezza.

Vandalismo a Casa Milan: la ricostruzione e le indagini

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola è tornata sull'atto ignobile perpetrato ai danni dell'opera: segni di bomboletta spray ne hanno alterato i tratti, mentre altre parti del murale presentano vistose tracce ed abrasioni. I milanisti hanno espresso ovunque, soprattutto sui canali social, il loro totale disgusto. Il Milan, dal canto suo, si è immediatamente attivato per scovare l'autore o gli autori del gesto: le telecamere di sicurezza della zona e di Casa Milan saranno di fondamentale aiuto per gli inquirenti nelle prossime ore.

Il murale di Franco Baresi davanti 'Casa Milan' vandalizzato | Milan News

Quello che è successo è una vergogna inaccettabile su cui si è espresso anche l’artista autore dell’opera murale, noto sui social come “Lucas.streetart”, che ha manifestato tutta la sua amarezza: «Vedere il mio lavoro così danneggiato mi porta un dispiacere enorme. Non per quello che ho realizzato ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate».

Il ricordo di Franco Baresi e l'omaggio del club rossonero

L'orribile episodio è arrivato a meno di due mesi dalla tragica scomparsa di Baresi, avvenuta il 31 luglio scorso all'età di 66 anni in seguito ad una grave malattia. Non serve quasi ricordare chi fosse Baresi, non solo per il popolo milanista ma anche per tutti gli amanti del calcio in generale. Venti stagioni consecutive vissute con la maglia del Milan, dall'inferno della Serie B fino al tetto del mondo, collezionando ben 719 presenze e 33 gol. Nel suo straordinario palmarès si contano 6 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 4 Supercoppe Italiane e 2 Supercoppe Europee.

Con Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi in panchina, Baresi — con la fascia di capitano sempre salda al braccio — aveva guidato il Diavolo ad un vero e proprio dominio globale tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta. Un impatto tale che il club rossonero ha deciso di ritirare per sempre la maglia numero 6 da lui indossata, subito dopo il suo addio al calcio giocato nel 1997.

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A fine carriera Baresi, dopo una breve parentesi a Londra nel Fulham, era rimasto nel club ricoprendo diversi ruoli istituzionali: prima come allenatore della Primavera, poi come responsabile del settore giovanile, quindi come brand ambassador e, infine, come vicepresidente onorario. Non era stato soltanto il simbolo del Milan (che, per onorarlo, indosserà per tutto l'anno una patch commemorativa sulla manica sinistra della divisa), ma anche una colonna della Nazionale Italiana. Universalmente riconosciuto come un campione in campo e un fuoriclasse anche nella vita, Baresi non meritava affatto questo gesto spregevole.