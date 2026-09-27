Calendario delle big in Serie A: percorso 'comodo' per l'Inter. Per Milan e Roma tanti ostacoli

"Mese decisivo". Analisi dettagliata di PianetaMilan sul calendario di ottobre: chi ha il cammino più ostico tra Milan, Inter, Juventus, Roma, Como e Napoli?
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Il Milan ha iniziato un nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina: una svolta sia a livello di rosa sia a livello tattico rispetto al passato. La squadra rossonera ha iniziato bene con 11 punti in campionato affrontando anche Juventus e Lazio in trasferta. Al rientro dalla prima pausa per le partite delle nazionali ci sarà un mese di ottobre che potrebbe già essere decisivo tra partite di Serie A ed europee.
Noi di PianetaMilan abbiamo voluto confrontare il calendario del prossimo mese delle 'big' del campionato italiano. Partiamo con gli impegni del Milan, per poi andare a vedere quelli di Inter, Roma, Como, Napoli e Juventus.
Calendario Milan: il cammino dei rossoneri
- Domenica 11/10 ore 18:00 (Serie A): Sassuolo - Milan
- Giovedì 15/10 ore 18:45 (Europa League): RB Salzburg - Milan
- Domenica 18/10 ore 18:00 (Serie A): Milan - Atalanta
- Giovedì 22/10 ore 21:00 (Europa League): AFC Bournemouth - Milan
- Domenica 25/10 ore 20:45 (Serie A): Udinese - Milan
- Mercoledì 28/10 ore 18:30 (Serie A): Milan - Bologna
- Sabato 31/10 ore 20:45 (Serie A): Milan - Inter
Calendario Inter: gli impegni dei nerazzurri
- Sabato 10/10 ore 18:00 (Serie A): Inter - Parma
- Martedì 13/10 ore 21:00 (Champions League): Inter - Club Brugge
- Sabato 17/10 ore 18:00 (Serie A): Bologna - Inter
- Mercoledì 21/10 ore 21:00 (Champions League): Inter - Shakhtar Donetsk
- Domenica 25/10 ore 12:30 (Serie A): Inter - Fiorentina
- Mercoledì 28/10 ore 18:30 (Serie A): Venezia - Inter
- Sabato 31/10 ore 20:45 (Serie A): Milan - Inter
Calendario Roma: le sfide dei giallorossi
- Domenica 11/10 ore 12:30 (Serie A): Como - Roma
- Mercoledì 14/10 ore 21:00 (Champions League): Roma - Real Madrid
- Sabato 17/10 ore 20:45 (Serie A): Roma - Genoa
- Martedì 20/10 ore 21:00 (Champions League): Roma - Slovan Bratislava
- Sabato 24/10 ore 18:00 (Serie A): Napoli - Roma
- Martedì 27/10 ore 20:45 (Serie A): Roma - Cagliari
- Sabato 31/10 ore 18:00 (Serie A): Udinese - Roma
Calendario Juventus: il cammino dei bianconeri
- Domenica 11/10 ore 20:45 (Serie A): Cagliari - Juventus
- Giovedì 15/10 ore 21:00 (Europa League): Celta Vigo - Juventus
- Domenica 18/10 ore 20:45 (Serie A): Juventus - Lazio
- Giovedì 22/10 ore 18:45 (Europa League): Juventus - Rennes
- Domenica 25/10 ore 18:00 (Serie A): Lecce - Juventus
- Mercoledì 28/10 ore 20:45 (Serie A): Genoa - Juventus
Calendario Napoli: gli appuntamenti di Allegri
- Sabato 10/10 ore 20:45 (Serie A): Napoli - Frosinone
- Martedì 13/10 ore 21:00 (Champions League): Villarreal - Napoli
- Sabato 17/10 ore 15:00 (Serie A): Venezia - Napoli
- Martedì 20/10 ore 21:00 (Champions League): Napoli - Bodø/Glimt
- Sabato 24/10 ore 18:00 (Serie A): Napoli - Roma
- Mercoledì 28/10 ore 20:45 (Serie A): Monza - Napoli
Calendario Como: il percorso dei lariani
- Domenica 11/10 ore 12:30 (Serie A): Como - Roma
- Mercoledì 14/10 ore 18:45 (Champions League): Feyenoord - Como
- Domenica 18/10 ore 15:00 (Serie A): Fiorentina - Como
- Mercoledì 21/10 ore 18:45 (Champions League): Como - Manchester United
- Sabato 24/10 ore 15:00 (Serie A): Como - Sassuolo
- Martedì 27/10 ore 20:45 (Serie A): Torino - Como
Analisi dei big match e impegni europeiIn questo periodo ci saranno i seguenti scontri tra le big: Como-Roma (11 ottobre), Milan-Inter (31 ottobre) e Napoli-Roma (24 ottobre). A livello di sfide europee partiamo con gli impegni in Champions League: l'Inter contro il Club Brugge e lo Shakhtar Donetsk, due partite abbordabili sulla carta per i nerazzurri. Per la Roma impegni più complessi: si parte con il Real Madrid e si chiude con lo Slovan Bratislava. Passiamo al Como: Feyenoord e Manchester United. Chiudiamo con il Napoli: Villarreal e Bodø/Glimt. Per Milan e Juventus c'è l'Europa League: i rossoneri giocheranno contro il Salisburgo e il Bournemouth. Mentre i bianconeri affronteranno Celta Vigo e Rennes.
Guardando tutti gli impegni, probabilmente il calendario più ostico in generale è quello della Roma con Real Madrid, Como, Napoli e la trasferta contro l'Udinese mai banale. Anche il calendario del Milan non è per nulla banale: trasferta storicamente ostica contro il Sassuolo, l'Atalanta di Sarri a San Siro, il derby a fine mese contro l'Inter, la trasferta contro l'Udinese e la sfida complessa in Europa League contro il Bournemouth. Per l'Inter, invece, un calendario sulla carta più facile: due partite europee abbordabili, mentre in Serie A tutte gare alla portata con il derby a chiudere il mese. Più equilibrati i calendari delle altre big.
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