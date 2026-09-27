Calendario delle big in Serie A: percorso 'comodo' per l'Inter. Per Milan e Roma tanti ostacoli

Il Milan ha iniziato un nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina: una svolta sia a livello di rosa sia a livello tattico rispetto al passato. La squadra rossonera ha iniziato bene con 11 punti in campionato affrontando anche Juventus e Lazio in trasferta. Al rientro dalla prima pausa per le partite delle nazionali ci sarà un mese di ottobre che potrebbe già essere decisivo tra partite di Serie A ed europee.

Noi di PianetaMilan abbiamo voluto confrontare il calendario del prossimo mese delle 'big' del campionato italiano. Partiamo con gli impegni del Milan, per poi andare a vedere quelli di Inter, Roma, Como, Napoli e Juventus.

Calendario Milan: il cammino dei rossoneri

Domenica 11/10 ore 18:00 (Serie A): Sassuolo - Milan

Giovedì 15/10 ore 18:45 (Europa League): RB Salzburg - Milan

- Milan Domenica 18/10 ore 18:00 (Serie A): Milan - Atalanta

Giovedì 22/10 ore 21:00 (Europa League): AFC Bournemouth - Milan

Domenica 25/10 ore 20:45 (Serie A): Udinese - Milan

Mercoledì 28/10 ore 18:30 (Serie A): Milan - Bologna

Sabato 31/10 ore 20:45 (Serie A): Milan - Inter

Calendario Inter: gli impegni dei nerazzurri

Sabato 10/10 ore 18:00 (Serie A): Inter - Parma

Martedì 13/10 ore 21:00 (Champions League): Inter - Club Brugge

Sabato 17/10 ore 18:00 (Serie A): Bologna - Inter

Mercoledì 21/10 ore 21:00 (Champions League): Inter - Shakhtar Donetsk

Domenica 25/10 ore 12:30 (Serie A): Inter - Fiorentina

Mercoledì 28/10 ore 18:30 (Serie A): Venezia - Inter

Sabato 31/10 ore 20:45 (Serie A): Milan - Inter

Calendario Roma: le sfide dei giallorossi

Domenica 11/10 ore 12:30 (Serie A): Como - Roma

Mercoledì 14/10 ore 21:00 (Champions League): Roma - Real Madrid

Sabato 17/10 ore 20:45 (Serie A): Roma - Genoa

Martedì 20/10 ore 21:00 (Champions League): Roma - Slovan Bratislava

Sabato 24/10 ore 18:00 (Serie A): Napoli - Roma

Martedì 27/10 ore 20:45 (Serie A): Roma - Cagliari

Sabato 31/10 ore 18:00 (Serie A): Udinese - Roma

Calendario Juventus: il cammino dei bianconeri

Domenica 11/10 ore 20:45 (Serie A): Cagliari - Juventus

Giovedì 15/10 ore 21:00 (Europa League): Celta Vigo - Juventus

Domenica 18/10 ore 20:45 (Serie A): Juventus - Lazio

Giovedì 22/10 ore 18:45 (Europa League): Juventus - Rennes

Domenica 25/10 ore 18:00 (Serie A): Lecce - Juventus

Mercoledì 28/10 ore 20:45 (Serie A): Genoa - Juventus

Calendario Napoli: gli appuntamenti di Allegri

Sabato 10/10 ore 20:45 (Serie A): Napoli - Frosinone

Martedì 13/10 ore 21:00 (Champions League): Villarreal - Napoli

Sabato 17/10 ore 15:00 (Serie A): Venezia - Napoli

Martedì 20/10 ore 21:00 (Champions League): Napoli - Bodø/Glimt

Sabato 24/10 ore 18:00 (Serie A): Napoli - Roma

Mercoledì 28/10 ore 20:45 (Serie A): Monza - Napoli

Calendario Como: il percorso dei lariani

Domenica 11/10 ore 12:30 (Serie A): Como - Roma

Mercoledì 14/10 ore 18:45 (Champions League): Feyenoord - Como

Domenica 18/10 ore 15:00 (Serie A): Fiorentina - Como

Mercoledì 21/10 ore 18:45 (Champions League): Como - Manchester United

Sabato 24/10 ore 15:00 (Serie A): Como - Sassuolo

Martedì 27/10 ore 20:45 (Serie A): Torino - Como

Analisi dei big match e impegni europei

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In questo periodo ci saranno i seguenti scontri tra le big: Como-Roma (11 ottobre), Milan-Inter (31 ottobre) e Napoli-Roma (24 ottobre). A livello di sfide europee partiamo con gli impegni in Champions League: l'Inter contro il Club Brugge e lo Shakhtar Donetsk, due partite abbordabili sulla carta per i nerazzurri. Per la Roma impegni più complessi: si parte con il Real Madrid e si chiude con lo Slovan Bratislava. Passiamo al Como: Feyenoord e Manchester United. Chiudiamo con il Napoli: Villarreal e Bodø/Glimt. Per Milan e Juventus c'è l': i rossoneri giocheranno contro il Salisburgo e il Bournemouth. Mentre i bianconeri affronteranno Celta Vigo e Rennes.Guardiamo anche gli impegni delle varie squadre prima dei big match: prima del derby il Milan giocherà in casa contro il Bologna, mentre l'Inter in trasferta contro il Venezia. Passiamo poi a Napoli-Roma: i partenopei giocheranno prima contro il Bodø/Glimt, mentre i giallorossi contro lo Slovan Bratislava. Chiudiamo con Como-Roma: sarà la prima partita dopo il rientro per le Nazionali.

Guardando tutti gli impegni, probabilmente il calendario più ostico in generale è quello della Roma con Real Madrid, Como, Napoli e la trasferta contro l'Udinese mai banale. Anche il calendario del Milan non è per nulla banale: trasferta storicamente ostica contro il Sassuolo, l'Atalanta di Sarri a San Siro, il derby a fine mese contro l'Inter, la trasferta contro l'Udinese e la sfida complessa in Europa League contro il Bournemouth. Per l'Inter, invece, un calendario sulla carta più facile: due partite europee abbordabili, mentre in Serie A tutte gare alla portata con il derby a chiudere il mese. Più equilibrati i calendari delle altre big.