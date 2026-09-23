Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Il portale transfermarkt ha pubblicato la speciale classifica relativa alle rose più preziose dei club impegnati in Europa League e Conference League nella stagione calcistica del 2026-2027. Tanta Italia in questa classifica, con la presenza di Juventus, Milan e Atalanta.

Milan, quanto vale la tua rosa?

In vetta alla classifica troviamo lache si attesta come la squadra del valore di mercato più alto dell'intero lotto con un organico valutato bene se. Subito dietro alla Vecchia Signora si posizionano due compagini della Premier League inglese: abbiamo al secondo posto ilcon un valore dimentre al terzo posto troviamo il

A completare la top cinque c'è il Bournemouth, posizionato al quarto posto con una rosa dal valore di 574,6 milioni di euro e il Bayer Leverkusen, posizionato al quinto posto con 481 milioni di euro. Il Milan di Ruben amorim si piazza al sesto posto con un valore complessivo della rosa pari a 474,4 milioni di euro. Segue invece poi l'Atalanta, posizionata al settimo posto con un organico dal valore di 436,1 milioni di euro.