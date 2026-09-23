De Laurentiis, cena indigesta con Cardinale: "Disse cose folli, avrei dovuto buttarlo fuori"

Retroscena shock di De Laurentiis su Gerry Cardinale: "A cena mi disse cose folli, avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori". Scontro totale tra due modelli di calcio.
Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM
"Avrei dovuto buttarlo fuori": l'aneddoto della cenaIl pretesto per l'affondo è il racconto di un incontro privato avvenuto circa tre anni fa, quando Cardinale muoveva i primi passi nell'universo rossonero. Un faccia a faccia che ha immediatamente palesato una distanza siderale tra i due protagonisti:
"Ho invitato Gerry Cardinale a cena tre anni [fa], mi fece un discorso a cui non obiettai altrimenti avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori, mi diceva cose che non stavano in cielo e in terra dal mio punto di vista: è un proprietario che aveva esigenze da finanziere e non da imprenditore vero".
L'artigiano contro il finanziere: la frattura ideologicaLe parole di De Laurentiis non sono un semplice sfogo, ma il manifesto di una frattura culturale insanabile che sta spaccando la Serie A. Da una parte c'è la visione del presidente del Napoli, che si autodefinisce con orgoglio un "artigiano": un modello vecchio stile, accentratore, dove il club è un'estensione dell'azienda familiare e il profitto si genera con l'intuito e il controllo diretto del prodotto. Dall'altra parte c'è la visione finanziaria globale di RedBird e del Milan. Un modello asettico rispetto al romanticismo di facciata, dove il club diventa un asset di sport entertainment, guidato da algoritmi, sostenibilità a lungo termine e valorizzazione del brand per conto di investitori istituzionali. ADL infatti sentenzia:
"Cardinale e i fondi hanno investito denaro per farlo fruttare ai loro investitori: se dopo un po' di tempo non hanno avuto un guadagno, allora che benefit è stato apportato? Nessuno".
Chi ha ragione? Il grande dubbio tra pragmatismo e cuoreDavanti a un bivio così netto, muoversi tra sentenze assolute è un esercizio difficile, se non impossibile. Alla fine, chi ha davvero ragione? Quale modello è il migliore? La risposta non è in bianco e nero. Da un lato non si possono ignorare i fatti: l'approccio "artigianale" e accentratore di De Laurentiis ha fatto cose enormi a Napoli, portando scudetto e stabilità con risorse nettamente inferiori rispetto alle big europee. Dall'altro lato, Gerry Cardinale non ha impresso una svolta vincente immediata nei suoi primi anni a Milano, ma il potenziale strategico del network di RedBird — tra stadi, brand e mercati internazionali — è incredibile e potrebbe proiettare il club in una dimensione d'élite mondiale. La vera sfida per il Milan del futuro, però, non si gioca sui fogli di calcolo di Wall Street. L'evoluzione è necessaria, ma deve camminare di pari passo con il rispetto del DNA rossonero. Valori, storia e passione non possono essere sacrificati sull'altare del rendimento finanziario. La priorità assoluta deve rimanere il campo, perché il Milan non è un mero veicolo d'investimento per investitori istituzionali. Il Milan è, prima di ogni altra cosa, una parte di cuore. E la finanza, se vuole vincere a San Siro, deve imparare a battere a quel ritmo.
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