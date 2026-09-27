Mercato Milan, clamoroso ritorno di fiamma in Serie A: occhi sul big del Bayern

Milan, spunta il nome di Kim per la difesa: l'ex Napoli è l'obiettivo per la retroguardia di Ruben Amorim, ma c'è un grosso ostacolo economico
Calciomercato Milan, al posto di chi giocherebbe Kim? L'analisi
Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan che potrebbe andare alla ricerca di un altro centrale di difesa nelle prossime sessioni. Secondo quanto riportato dal sito fussball-news.de, Tottenham, Aston Villa , Juventus e Milan stanno monitorando attentamente il difensore centrale del Bayern Monaco, Kim Min-jae. Se dovesse essere messo sul mercato si potrebbe partire da una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Ricordiamo che si parla anche di un possibile rinnovo con il club bavarese che potrebbe complicarne la cessione.
L'impatto tattico per Amorim e l'ostacolo economico dell'ingaggioSarebbe il pezzo di puzzle mancante al centro del reparto, con De Winter che non avrebbe più la pressione di essere un titolare fisso come lo è stato in queste prime partite stagionali del Milan. Kim è un difensore esperto, ma ancora nel pieno della sua carriera visto che è un classe 1996.
Ci sarebbe comunque da superare il possibile ostacolo rappresentato dallo stipendio visto che al Bayern guadagna 6,4 milioni di euro netti a stagione (fonte Calcio e Finanza). Sarebbe un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri di tutta la squadra: avere un difensore del calibro di Kim potrebbe solidificare del tutto il reparto di Amorim.
I numeri e le statistiche stagionali di Kim Min-jae in BundesligaEcco i numeri stagionali in Bundesliga del sudcoreano (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 3.
- Partite da titolare: 2.
- Minuti totali giocati: 219.
- Tocchi: 64.0.
- Passaggi precisi: 51.3 (93%).
- Intercettazioni: 1.3.
- Palle recuperate a partita: 4.3.
- Dribbling subiti a partita: 0.0.
- Duelli totali vinti: 2.3 (47%).
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