Pellegatti sicuro: "Krösche è più lontano. C'è un nome dall'Inghilterra". Chi è e perché sarebbe ideale

Al Milan di Ruben Amorim potrebbe servire un nuovo 'capo del calcio', un profilo che possa lavorare fianco a fianco con l'allenatore portoghese sia nella gestione sia sul mercato.

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Il retroscena di Carlo Pellegatti sul nuovo dirigente

"Milan che continua la ricerca del suo 'capo del calcio'. Da quello che so io Krösche è più lontano dal Diavolo. C'è un nome che è girato e non è nuovo, ha tante caratteristiche, ma forse sembra addirittura troppo per il Milan che magari cerca una figura meno importante. Parlo di Michael Edwards, ex CEO del Liverpool, in Inghilterra è stato accostato al Milan. Indubbiamente avrebbe le caratteristiche, ma forse non è il nome più adatto per quello che cerca il Diavolo".

La carriera e i successi di Michael Edwards

arrivato nel 2011 con il ruolo di analista è diventato direttore sportivo nel 2016 .

con il ruolo di analista è diventato . In quel periodo ha costruito una squadra formidabile per l'allenatore Jürgen Klopp chiudendo operazioni del livello di Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Sadio Mané e tanti altri ancora riportando i Reds in vetta al calcio inglese ed europeo.

chiudendo operazioni del livello di e tanti altri ancora riportando i Reds in vetta al calcio inglese ed europeo. Dopo l'addio nel 2022, Edwards è tornato al Liverpool dal 2024 con un nuovo ruolo, quello di CEO of football per FSG , con l'obiettivo iniziale di sviluppare un network di multiproprietà calcistiche.

è tornato al Liverpool dal con un nuovo ruolo, quello di , con l'obiettivo iniziale di sviluppare un network di multiproprietà calcistiche. Nel luglio del 2026 ha rassegnato le dimissioni e ha lasciato nuovamente il club e al momento è libero.

L'importanza del profilo per il calciomercato e il progetto RedBird

Ne ha parlato il giornalistaha vissuto gran parte della sua carriera da dirigente proprio aldivisa in due fasi:Certo per il Milan sarebbe un colpo di grandissimo spessore come lo sarebbe anche: entrambi sono due profili più che adatti al ruolo die per lavorare sul mercato e non solo fianco a fianco con

Nello specifico, Edwards sarebbe un'operazione sulla carta perfetta per RedBird, visto che ha lavorato in carriera basandosi sull'analisi dei dati applicati al calcio, un modus operandi caro anche al Milan.

Il dirigente inglese potrebbe continuare a fare crescere il progetto del Milan non dimenticando un principio fondamentale anche per il calcio moderno: sostenibilità e "Player Trading".

Ricerca di profili anche costosi, ma comunque giovani e che possano crescere di valore nel Milan di Ruben Amorim.

Visto quanto successo nell'ultima sessione di mercato a livello di cessioni e di acquisti, un profilo come Edwards sarebbe fondamentale per mediare per quanto riguarda le trattative per cercare magari di abbassare le richieste per alcuni giocatori e vendere i calciatori non più ritenuti perfetti per il progetto di Amorim, magari non in prestito.