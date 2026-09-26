Grandi manovre in seno all'organigramma societario del Milan. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime settimane Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, darà il via a un importante potenziamento dell'assetto dirigenziale di Via Aldo Rossi, con l'obiettivo di inserire una nuova figura a supporto dell'area tecnica e della squadra mercato del Diavolo.

La nuova figura di Head of Football tra calciomercato e campo

Il piano di Cardinale prevede l'innesto di un profilo di respiro internazionale nel ruolo di 'Head of Football'. Questa figura avrà il compito di fare da collante e lavorerà a stretto contatto sia con il gruppo di lavoro che ha gestito la scorsa sessione estiva di calciomercato – composto da Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Donato Lomonte – sia con l'allenatore portoghese Rúben Amorim, supervisionando la quotidianità di Milanello e le complesse dinamiche di spogliatoio.

La necessità di inserire tempestivamente questo tassello dirigenziale risponde a una precisa esigenza temporale. La proprietà statunitense vuole infatti strutturare la catena di comando in vista dell'imminente sessione invernale di riparazione, dove il Milan sarà chiamato a puntellare l'organico sul mercato per supportare l'allenatore nel fitto calendario di impegni stagionali.

Il ritorno di fiamma per Krösche e l'asse con l'Eintracht Francoforte

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I radar rossoneri si sono riaccesi con insistenza su un vecchio e corteggiatissimo obiettivo. Nei mesi scorsi, il Milan aveva avviato contatti serrati con il tedesco, stimato direttore tecnico dell'. L'idea iniziale prevedeva il suo sbarco a Milano in tandem con il direttore sportivo delle 'Aquile', Timmo Hardung, ma l'operazione si era arenata a causa della volontà di entrambi i dirigenti di non abbandonare il club tedesco all'alba della nuova stagione e con un contratto a lungo termine in essere.Nelle ultime ore, tuttavia, lo scenario ha subito un'importante accelerazione. Krösche starebbe valutando la possibilità di una risoluzione anticipata del proprio contratto con la società di Francoforte, originariamente in essere fino al 30 giugno 2028. Un indizio chiaro che potrebbe spalancare le porte del suo definitivo approdo nei quadri dirigenziali del Milan, regalando a Cardinale l'uomo di campo e di mercato tanto cercato.