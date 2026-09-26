Il Corriere dello Sport svela i piani di RedBird: un Head of Football per affiancare Rúben Amorim. Il tedesco Markus Krösche può liberarsi subito per gennaio
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Grandi manovre in seno all'organigramma societario del Milan. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime settimane Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, darà il via a un importante potenziamento dell'assetto dirigenziale di Via Aldo Rossi, con l'obiettivo di inserire una nuova figura a supporto dell'area tecnica e della squadra mercato del Diavolo.
La nuova figura di Head of Football tra calciomercato e campoIl piano di Cardinale prevede l'innesto di un profilo di respiro internazionale nel ruolo di 'Head of Football'. Questa figura avrà il compito di fare da collante e lavorerà a stretto contatto sia con il gruppo di lavoro che ha gestito la scorsa sessione estiva di calciomercato – composto da Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Donato Lomonte – sia con l'allenatore portoghese Rúben Amorim, supervisionando la quotidianità di Milanello e le complesse dinamiche di spogliatoio.
La necessità di inserire tempestivamente questo tassello dirigenziale risponde a una precisa esigenza temporale. La proprietà statunitense vuole infatti strutturare la catena di comando in vista dell'imminente sessione invernale di riparazione, dove il Milan sarà chiamato a puntellare l'organico sul mercato per supportare l'allenatore nel fitto calendario di impegni stagionali.
Il ritorno di fiamma per Krösche e l'asse con l'Eintracht FrancoforteI radar rossoneri si sono riaccesi con insistenza su un vecchio e corteggiatissimo obiettivo. Nei mesi scorsi, il Milan aveva avviato contatti serrati con il tedesco Markus Krösche, stimato direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte. L'idea iniziale prevedeva il suo sbarco a Milano in tandem con il direttore sportivo delle 'Aquile', Timmo Hardung, ma l'operazione si era arenata a causa della volontà di entrambi i dirigenti di non abbandonare il club tedesco all'alba della nuova stagione e con un contratto a lungo termine in essere.
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