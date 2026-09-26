Carlo Pellegatti insiste sulla pista che porta a Virgil Van Dijk: quali sono i piani del Milan e cosa filtra sul futuro del difensore olandese del Liverpool
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Uno dei principali obiettivi della campagna acquisti estiva del Milan era rinforzare il reparto arretrato. Prima dell'innesto di Mario Gila dalla Lazio, alcune voci di mercato avevano accostato il nome di Virgil Van Dijk ai rossoneri. Il difensore olandese ha poi continuato la sua avventura al Liverpool, dove gioca da nove anni, ma a fine stagione lo scenario potrebbe cambiare nuovamente. A tornare sulla possibile operazione è stato Carlo Pellegatti, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.
Milan, Pellegatti su Van DijkPellegatti ha confessato di avere la sensazione che prima o poi Van Dijk arriverà al Milan. Secondo il giornalista, Gerry Cardinale sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per il centrale classe 1991, sfruttando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.
"Ogni tanto mi prendono in giro per van Dijk e lo accetto. Però lo avevano fatto anche quando lo dicevo di Ibrahimovic, che è arrivato un anno dopo. La frase di Gerry Cardinale è stata: 'O lo prendiamo adesso pagandolo, o lo prenderemo il prossimo anno gratis'. Io ho detto che van Dijk prima o poi arriverà. Vediamo se Gerry Cardinale cambierà idea o meno, ma vi assicuro che non era un nome tirato per aria tanto per dire".
L'ostacolo ingaggioIl principale scoglio per arrivare a Virgil Van Dijk è rappresentato dall'ingaggio percepito al Liverpool. In Inghilterra, il centrale olandese guadagna circa 12 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che il Milan non potrebbe garantirgli: i calciatori più pagati della rosa, Adrien Rabiot e Mike Maignan, percepiscono 'appena' 5 milioni di euro netti all'anno.
Nonostante i 36 anni che avrà la prossima estate, un profilo internazionale come il suo potrebbe fare gola a diversi club di Premier League, MLS o Saudi Pro League, disposti a mettere sul piatto ingaggi fuori dai paletti del Milan. Per assicurarsi le prestazioni dell'olandese sarà necessario anticipare la concorrenza, offrendo garanzie sul progetto tecnico e potendo contare sul fascino di San Siro.
I piani del Milan per la difesaL'idea del Milan era quella di acquistare un altro centrale in estate, ma la mancata cessione di Tomori ha bloccato tutto. L'arrivo del difensore è dunque slittato alla prossima estate, quando il contratto dell'inglese andrà in scadenza e si libererà uno slot in rosa. Oltre a Van Dijk, la società rossonera continua a monitorare altri due giocatori con cui aveva già intavolato una trattativa nelle ultime settimane di mercato:
- Gonçalo Inácio (Sporting)
- Tiago Gabriel (Lecce)
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