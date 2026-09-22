Il retroscena dietro l'azione che ha sbloccato la partita a San Siro. Ecco i dati fisici e l'incredibile giocata del centrale spagnolo che fa impazzire i tifosi

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Le reazioni social a Milan-Lecce 3-0

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Mario Gila è stato un colpo da novanta per il Milan: il difensore ex Lazio è arrivato per 30 milioni di euro e si è preso subito il reparto rossonero diventando il leader della difesa di Ruben Amorim. Anche contro il Lecce una prestazione ottima. Ecco le statistiche più interessanti dal sito Sofascore:

  • Distanza percorsa: 9,3 km;
  • Passaggi riusciti: 59/67 (88%);
  • Tocchi di palla: 89 con 20 azioni palla al piede;
  • Dribbling (riusciti): 1 (1) e 4 palloni recuperati;
  • Duelli a terra (vinti): 9 (6) e duelli aerei (vinti): 3 (2).

La metamorfosi tattica di Mario Gila: terzino a tutta fascia per Amorim

A livello tattico una partita diversa per il difensore spagnolo che ha giocato quasi come terzino destro a tutta fascia, con Amorim che ha spesso impostato il gioco con una difesa a quattro con l'ex Lazio che ha 'dovuto' anche andare in sovrapposizione correndo in lungo e in largo sulla fascia. Parlano chiaro i chilometri corsi e le transizioni palla al piede effettuate. Oltre a continuare a essere un calciatore chiave per gli equilibri di tutta la squadra, Gila sta trovando continuità anche a livello fisico, visto che non ha avuto più quei problemini fisici che gli avevano impedito di finire le primissime partite stagionali con il Milan.
Gila essenziale per il Milan anche da 'terzino': la giocata che forse ti è sfuggita contro il Lecce

Il dettaglio nascosto nel gol di Pulisic: la grinta dello spagnolo

Oltre alle qualità tecniche assolute e alle capacità difensive di Gila, quello che sorprende è la sua grinta e la sua voglia di mangiarsi il pallone e l'avversario ad ogni azione. C'è un particolare contro il Lecce che forse è sfuggito ai più: il gol di Rabiot nasce proprio dalla difesa e da una giocata che simboleggia tutto il carattere di Gila. Ecco il video.
Il difensore spagnolo anticipa l'attaccante recupera il pallone e poi cade fuori dal campo. La palla arriva a Chukwueze che la ridà indietro all'ex Lazio che si rialza in un istante e fa partire la transizione rossonera che si concluderà con il gol di Rabiot. Un dettaglio ulteriore che testimonia il valore assoluto di Mario Gila per questo Milan.

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