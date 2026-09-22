Gila essenziale per il Milan anche da 'terzino': la giocata che forse ti è sfuggita contro il Lecce

Il retroscena dietro l'azione che ha sbloccato la partita a San Siro. Ecco i dati fisici e l'incredibile giocata del centrale spagnolo che fa impazzire i tifosi
Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"
Mario Gila è stato un colpo da novanta per il Milan: il difensore ex Lazio è arrivato per 30 milioni di euro e si è preso subito il reparto rossonero diventando il leader della difesa di Ruben Amorim. Anche contro il Lecce una prestazione ottima. Ecco le statistiche più interessanti dal sito Sofascore:
- Distanza percorsa: 9,3 km;
- Passaggi riusciti: 59/67 (88%);
- Tocchi di palla: 89 con 20 azioni palla al piede;
- Dribbling (riusciti): 1 (1) e 4 palloni recuperati;
- Duelli a terra (vinti): 9 (6) e duelli aerei (vinti): 3 (2).
La metamorfosi tattica di Mario Gila: terzino a tutta fascia per Amorim
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Il dettaglio nascosto nel gol di Pulisic: la grinta dello spagnoloOltre alle qualità tecniche assolute e alle capacità difensive di Gila, quello che sorprende è la sua grinta e la sua voglia di mangiarsi il pallone e l'avversario ad ogni azione. C'è un particolare contro il Lecce che forse è sfuggito ai più: il gol di Rabiot nasce proprio dalla difesa e da una giocata che simboleggia tutto il carattere di Gila. Ecco il video. Il difensore spagnolo anticipa l'attaccante recupera il pallone e poi cade fuori dal campo. La palla arriva a Chukwueze che la ridà indietro all'ex Lazio che si rialza in un istante e fa partire la transizione rossonera che si concluderà con il gol di Rabiot. Un dettaglio ulteriore che testimonia il valore assoluto di Mario Gila per questo Milan.
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