Gila essenziale per il Milan anche da 'terzino': la giocata che forse ti è sfuggita contro il Lecce

Mario Gila è stato un colpo da novanta per il Milan: il difensore ex Lazio è arrivato per 30 milioni di euro e si è preso subito il reparto rossonero diventando il leader della difesa di Ruben Amorim. Anche contro il Lecce una prestazione ottima. Ecco le statistiche più interessanti dal sito Sofascore:

Distanza percorsa: 9,3 km ;

; Passaggi riusciti: 59/67 (88%) ;

; Tocchi di palla: 89 con 20 azioni palla al piede ;

; Dribbling (riusciti): 1 (1) e 4 palloni recuperati ;

; Duelli a terra (vinti): 9 (6) e duelli aerei (vinti): 3 (2).

La metamorfosi tattica di Mario Gila: terzino a tutta fascia per Amorim

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Il dettaglio nascosto nel gol di Pulisic: la grinta dello spagnolo

Mario Gila in the beginning here made me shed a tear. Is he not perfect? pic.twitter.com/9UmjqR8scI — Martino (@MartinoPooch) September 21, 2026

A livello tattico una partita diversa per il difensore spagnolo che ha giocato quasi come terzino destro a tutta fascia, con Amorim che ha spesso impostato il gioco con una difesa a quattro con l'ex Lazio che ha 'dovuto' anche andare in sovrapposizione correndo in lungo e in largo sulla fascia. Parlano chiaro i chilometri corsi e le transizioni palla al piede effettuate. Oltre a continuare a essere un calciatore chiave per gli equilibri di tutta la squadra, Gila sta trovando continuità anche a livello fisico, visto che non ha avuto più quei problemini fisici che gli avevano impedito di finire le primissime partite stagionali con il Milan.Oltre alle qualità tecniche assolute e alle capacità difensive di Gila, quello che sorprende è la sua grinta e la sua voglia di mangiarsi il pallone e l'avversario ad ogni azione. C'è un particolare contro il Lecce che forse è sfuggito ai più: il gol di Rabiot nasce proprio dalla difesa e da una giocata che simboleggia tutto il carattere di Gila. Ecco il video.Il difensore spagnolo anticipa l'attaccante recupera il pallone e poi cade fuori dal campo. La palla arriva a Chukwueze che la ridà indietro all'ex Lazio che si rialza in un istante e fa partire la transizione rossonera che si concluderà con il. Un dettaglio ulteriore che testimonia il