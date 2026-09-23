Milan, Ambrosini su Kaká: "I primi due allenamenti mi dicevo: abbiamo preso un pacco". Una lezione chiara

"Sembrava un pacco": Massimo Ambrosini svela il primo impatto con Kaká al Milan. Una lezione di calcio utile oggi per comprendere il momento di Moreira
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Tra le leggende che vivranno per sempre nella storia del Milan c'è anche Ricardo Kaká: pallone d'oro, calciatore dotato di un talento e di una classe assurda che con i rossoneri ha vinto veramente tutto.
- Campionato italiano (Milan: 2003-2004).
- Super Coppa Italiana (Milan: 2004).
- Copa del Rey (Real Madrid: 2010-2011).
- Campionato spagnolo (Real Madrid: 2011-2012).
- Super Coppa spagnola (Real Madrid: 2012).
- Super Coppa Europea (Milan: 2003, 2007).
- Champions League (Milan: 2006-2007).
- Mondiale per club (Milan: 2007).
- Campionato del Mondo (Brasile 2002).
- Confederations League (Brasile 2005, 2009).
Una carriera importantissima legatissima ai colori rossoneri. Kaká cresce calcisticamente nel settore giovanile del San Paolo: nel 2003 è il Milan a comprarlo per 8,5 milioni di euro.
Ricardo fa il suo esordio in Serie A nella stagione 2003-2004, nella partita Ancona-Milan 0-2 del 1º settembre 2003. Gara in cui il brasiliano mise in campo subito il suo immenso talento e le sue qualità.
Il retroscena di Ambrosini e l'impatto sul MilanIl suo ex compagno di squadra Massimo Ambrosini ha parlato a 'Elastici' (podcast di 'Cronache di Spogliatoio') proprio del primissimo impatto personale con Kaká.
Ecco le sue parole:
"I primi due allenamenti di Kaká mi dicevo: abbiamo preso un pacco. Billy (Costacurta) dice sempre il contrario. Mi sembrava goffo, impacciato, tecnicamente non quello che era. Mi ricordo l'impatto".
Basta leggere tutto il resto del pezzo per capire l'impatto incredibile che ha avuto l'ex numero 22 nel Milan.
L'aneddoto di Ambrosini può insegnare una lezione molto importante: le prime partite o i primi allenamenti di un calciatore non devono testimoniare per forza il vero valore di quest'ultimo.
Non vogliamo paragonare nessuno a Kaká, ma per fare un esempio recente Moreira è stato distrutto dalle critiche per una prestazione sottotono contro la Juventus. Dopo quella gara, l'esterno belga ha segnato tre gol in pochi minuti in campo silenziando subito i primi dubbi.
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