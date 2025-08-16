Ex Milan, Kakà: 22 anni fa l’arrivo della leggenda rossonera!

Era il 16 agosto 2003 quando Kakà sbarcò a Malpensa per diventare un nuovo calciatore del Milan. L'impressione iniziale fece venire qualche dubbio ai rossoneri. Ne parlò addirittura Carlo Ancelotti: "Quando lo vidi la prima volta mi misi le mani nei capelli: occhialini, pettinatissimo, faccia da bravo ragazzo, solo non vedevo la cartella con i libri e la merendina. Oddio, abbiamo preso uno studente universitario. Benvenuto all’Erasmus. Finalmente un bel giorno si presentò da noi per allenarsi. Prima domanda che avrei voluto fargli: ’Hai avvertito papà e mamma che oggi non vai a scuola?’. Poi però è sceso in campo e… Apriti cielo. Ma apriti per davvero… Con il pallone tra i piedi era mostruoso. Uno dei giocatori più forti che abbia mai allenato". Così nella sua biografia.